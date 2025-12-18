ترزيان: لإدراج بيروت في اتفاقية قرض البنك الدولي لإعادة ترميم البنى التحتية

كتب النائب عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي:



"‏خلال الجلسة التشريعية المنعقدة اليوم، وفي بند اتفاقية القرض البالغة قيمته 250,000,000 دولار مع لإعادة ترميم البنى التحتية، طالبت الحكومة بإدراج مدينة ضمن أحكام هذا القانون، ولا سيّما أن تداعيات انفجار المرفأ بدأت تظهر بشكل واضح من خلال الانهيارات المتسارعة في البنى التحتية للمدينة".

