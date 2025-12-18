تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

البغدادي: الكيان الإسرائيلي وراعيه الأميركي عاجزان عن تحقيق أهدافهما

Lebanon 24
18-12-2025 | 07:38
A-
A+
Doc-P-1456989-639016656188470959.png
Doc-P-1456989-639016656188470959.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ حسن البغدادي، أن "الشخصيات والقيادات التي تستحق التكريم والجوائز الدولية هي تلك التي تنحاز إلى العدالة، وترعى السلام الحقيقي، وتدعم حق الشعوب في الدفاع عن نفسها وتحرير أراضيها أمثال الإمام الخميني ، لا أولئك الذين يرعون الإرهاب ويدعمون أكبر كيان إرهابي مزروع في بلادنا، ويبررون قتل الأطفال والنساء وهدم البيوت ودور العبادة والمؤسسات العامة".

كلام الشيخ البغدادي جاء خلال مشاركته، ممثلا الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في الاحتفال الكبير لـ "جائزة الإمام الخميني"، الذي نظمته منظمة الإعلام والثقافة الإيرانية في طهران، برعاية رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد مسعود پزشكيان، وفي حضور أسرة الإمام الخميني الراحل، إلى جانب شخصيات علمائية وإعلامية وفكرية من دول عدة.

وأشار الشيخ البغدادي في تصريحاتٍ لعدد من وسائل الإعلام إلى أن "هذا التكريم يأتي في مرحلةٍ استثنائية تشهد تصعيدًا غير مسبوق في سياسات القتل والتدمير التي يمارسها الكيان الإسرائيلي المتوحش بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني، وسط صمت دولي مريب وعجز أخلاقي وإنساني فاضح"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة، من خلال دعمها السياسي والعسكري غير المحدود لهذا الكيان، تساهم بشكل مباشر في زعزعة الأمن الإقليمي والدولي".

وشدّد على أنّ "محاولات فرض الوقائع بالقوة، ومهما بلغت مستويات الإرهاب والعدوان، لن تؤدي إلا إلى الفشل، كما فشلت سابقا كل المشاريع التي راهنت على كسر إرادة الشعوب والمقاومة"، وقال :"إن "الكيان الإسرائيلي وراعيه الأميركي عاجزان عن تحقيق أهدافهما، رغم حجم الجرائم المرتكبة".

وفي سياقٍ متصل، كان الشيخ حسن البغدادي قد ألقى كلمة في مدينة مشهد المقدسة خلال مؤتمر حول المقاومة، بدعوة من جامعة فردوسي، حيث اعتبر أن "انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت يعكس وعيا متقدما بحساسية المرحلة التي تمرّ بها المنطقة، في ظل السياسات الأميركية المتغطرسة والتحالف الوثيق مع الكيان الإسرائيلي".

وأوضح أنّ "العدوان المتواصل منذ عملية "طوفان الأقصى" استخدم ذريعة لمحاولة إسقاط قوى المقاومة وتدمير محورها، بهدف إحكام السيطرة على مقدرات الأمة وإخضاع شعوبها، إلا أنّ هذه المحاولات أخفقت، ولم تحقق أهدافها المعلنة ولا الخفية".

وختم بالإشارة إلى أنّ "الكيان الإسرائيلي يواجه اليوم أزمات عميقة على مختلف المستويات، من خسائر استراتيجية، وتراجع اقتصادي، وإفلاس شركات كبرى، إلى انقسامات داخلية حادة، فضلًا عن اتساع دائرة الكراهية العالمية تجاهه وتجاه السياسات الأميركية الداعمة له"، مؤكدًا أنّ "هذه المؤشرات تشكّل شهادة إضافية على فشل مشروع الهيمنة مهما طال الزمن".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بلومبرغ عن توم براك: إسرائيل لن تتمكن من تحقيق أهدافها بمحاولة سحق حزب الله‬ عسكريا
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 18:18:05 Lebanon 24 Lebanon 24
فضل الله: الدولة عاجزة عن حماية المواطنين وواجبها إجبار العدو على وقف الاعتداءات
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 18:18:05 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: لماذا يصرّ “الحزب” على الاحتفاظ بسلاحٍ أثبت أنه عاجز عن مواجهة إسرائيل؟
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 18:18:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل من قصر بعبدا: تمنّينا أن تنجح الدولة في تحقيق كامل أهداف التفاوض
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 18:18:05 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وسائل الإعلام

الأمين العام

الإسرائيلي

الإيرانية

حزب الله

الإيراني

المقاومة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:15 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:08 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:49 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:49 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:44 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:15 | 2025-12-18
Lebanon24
11:08 | 2025-12-18
Lebanon24
10:49 | 2025-12-18
Lebanon24
10:49 | 2025-12-18
Lebanon24
10:44 | 2025-12-18
Lebanon24
10:42 | 2025-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24