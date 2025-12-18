تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
الخارجية الفرنسية: اتفقنا مع واشنطن والرياض وبيروت على عقد مؤتمر لدعم الجيش في شباط المقبل
18-12-2025
08:27
|
08:27
نقلت وكالة "
رويترز
" عن متحدث باسم الخارجية
الفرنسية
قوله إن "محادثات
باريس
ركزت على كيفية إظهار إحراز تقدم في نزع سلاح
حزب الله
".
وقال: "اتفقنا مع
واشنطن
والرياض وبيروت على تنظيم
مؤتمر دولي
لدعم
الجيش اللبناني
في شباط المقبل".
