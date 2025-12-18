رسالة نيابية الى جهة عربية بشأن حزب بارز

قال نائب شمالي، في إحدى الجلسات الضيّقة، بأن احدى الشخصيات الدبلوماسية كانت قد نقلت رسالة إلى جهة عربية معنية بالملف اللبناني، عن لسان عدد من النوّاب أعربوا عن اعتراضهم على أداء بعض القيادات في حزب بارز.



وبحسب ما نُقل عنه، اعتبر النوّاب أن مختلف المكوّنات باتت عاجزة عن تقبّل سقف الخطاب الذي يعتمده قياديو هذا الحزب، والذي أصبح، وفق تقييمهم، مرفوضاً من قبل معظم الطوائف اللبنانية، لما يحمله من تصعيد سياسي وطائفي.



وأشار النائب إلى أن هذا الأداء، في حال استمراره، قد يدفع البلاد نحو توترات داخلية خطيرة، ويعيد فتح باب في مرحلة إقليمية حسّاسة لا يحتمل فيها أي اهتزاز إضافي.



وقال النائب إن هذا "الحزب" لم يتوانَ طوال المرحلة السابقة عن مطالبتنا بالعودة إلى "لبنانيتنا" واحترام الثوابت الوطنية، وقد تغاضينا طويلاً عن هذا الخطاب. إلا أن المشهد اليوم انقلب، وبتنا نحن من نطالبه بالعودة إلى لبنانيته واحترام وطنيته، تأكيداً على حرصنا على الاستقرار الداخلي ومنع أي انزلاق أمني في البلاد.

