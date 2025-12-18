تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
رسالة نيابية الى جهة عربية بشأن حزب بارز

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
18-12-2025 | 09:21
قال نائب شمالي، في إحدى الجلسات الضيّقة، بأن احدى الشخصيات الدبلوماسية كانت قد نقلت رسالة إلى جهة عربية معنية بالملف اللبناني، عن لسان عدد من النوّاب أعربوا عن اعتراضهم على أداء بعض القيادات في حزب مسيحي بارز.

وبحسب ما نُقل عنه، اعتبر النوّاب أن مختلف المكوّنات اللبنانية باتت عاجزة عن تقبّل سقف الخطاب الذي يعتمده قياديو  هذا الحزب، والذي أصبح، وفق تقييمهم، مرفوضاً من قبل معظم الطوائف اللبنانية، لما يحمله من تصعيد سياسي وطائفي.

وأشار النائب إلى أن هذا الأداء، في حال استمراره، قد يدفع البلاد نحو توترات داخلية خطيرة، ويعيد فتح باب الحرب الأهلية في مرحلة إقليمية حسّاسة لا يحتمل فيها لبنان أي اهتزاز إضافي. 

وقال النائب إن هذا "الحزب" لم يتوانَ طوال المرحلة السابقة عن مطالبتنا بالعودة إلى "لبنانيتنا" واحترام الثوابت الوطنية، وقد تغاضينا طويلاً عن هذا الخطاب. إلا أن المشهد اليوم انقلب، وبتنا نحن من نطالبه بالعودة إلى لبنانيته واحترام وطنيته، تأكيداً على حرصنا على الاستقرار الداخلي ومنع أي انزلاق أمني في البلاد.
المصدر: خاص لبنان24
