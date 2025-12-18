تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
رقابة مشدّدة داخل المسارح اللبنانية
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
18-12-2025
|
10:18
على إثر التوترات التي تنتشر عقب كل تسريب لأي فيديو كوميدي يتناول موضوعا "دينيا"، علم "
لبنان24
" أنّ فرق التمثيل طلبت من إدارة المسارح تشديد الرقابة على الجمهور، من خلال القيام بأي شيء يمنع تصوير أي مشهد مسرحي، أو بث الحفل بطريقة سرية عبر مواقع التواصل.
في السياق، قالت مصادر مُتابعة لـ"لبنان24" أنّ هذه الإجراءات كانت موجودة من قبل إلا أنّ قرارا بالتشدّد بتطبيقها بدأ عقب تسريب مقطع فيديو لكوميدي تناول موضوعا دينيا ما أثار استياءً واضحا بين مكونات الشعب اللبناني.
وعُلم أنّ بعض المسارح منعت إدخال أي هواتف إلى المسرح، وذلك من خلال تسليمها خلال الدخول لحضور المسرحية، في حين نشرت بعض المسارح الأخرى عناصر داخل القاعة مهامها مراقبة ما إذا كان يتم تصوير أي مشهد من المسرحية.
المصدر: خاص لبنان24
"خاص لبنان24"
