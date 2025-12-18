ابو جوده ترأس اجتماعا لمجلس الامن الفرعي: لضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين الأجهزة

ترأس محافظ القاضي كمال ابو جوده اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي في محافظة البقاع في قاعة الاجتماعات في سراي زحلة حضره كل من النائب العام الإستئنافي في البقاع القاضي مارسيل الحداد، قائد منطقة البقاع الإقليمية في العميد نديم عبد المسيح، العميد عبد شومان عن فرع مخابرات الجيش في البقاع، العميد عاصم الشحيمي عن قيادة منطقة البقاع العسكرية في ، العقيد جميل الحوراني عن دائرة أمن عام البقاع، رئيس فرع معلومات البقاع العقيد شادي رحيم، قائد سرية زحلة الإقليمية العقيد جوزيف ، آمر مفرزة زحلة القضائية العقيد محمد زاكي، رئيس شعبة معلومات البقاع في المقدم أحمد الميس، آمر مفرزة استقصاء البقاع الرائد حسّان ، الرائد محمد عبد الفتاح عن المديرية الاقليمية لأمن الدولة في البقاع ورئيس دائرة محافظة البقاع رواد سلوم.



استهل المحافظ كلمته بالترحيب بالحضور، وأثنى وأشاد ب"التنسيق والتعاون التام والسريع بين السلطة القضائية والأجهزة الأمنية والإدارية كافة لما فيه مصلحة البلاد والعباد"، وشدد على "ضرورة استمرار التنسيق والتعاون القائم بين الأجهزة والاستجابة السريعة في معالجة المستجدات الأمنية، لا سيما في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر فيها البلاد".



بعدها جرى توزيع جدول اعمال الفرعي على المجتمعين وتم التداول بالمواضيع التالية:



"1- الوضع الأمني داخل مخيمات السوريين وانعكاساته على المجتمع اللبناني المضيف، حيث اطلع المحافظ ابو جوده من قادة على الوضع الأمني داخل هذه المخيمات، والذين أفادوا ان الوضع الأمني ممسوك وتحت السيطرة. وشدد المحافظ ابو جوده على ضرورة إيلاء ملف النازحين السوريين الأهمية القصوى للحفاظ على الأمن العام والنظام العام داخل هذه المخيمات.



2- مشكلة سوء وضع طريق ضهر البيدر والحلول المقترحة، حيث تناقش المجتمعون في مشكلة سوء حالة هذا الطريق لاسيما كثرة الحوادث عليه والازدحام المتكرر. وتم التوافق على ضرورة إنشاء فواصل وسطية وفق المعايير والمواصفات التي تراعي مقتضيات السلامة المرورية خصوصًا في ما خص الجزء الممتد من محلة المديرج صعودًا باتجاه مخفر ضهر البيدر، والطلب الى إجراء ما تراه مناسبًا بهذا الخصوص.



3- التدابير والاجراءات الأمنية الواجب اتخاذها خلال فترة الأعياد المجيدة، أعطى المحافظ ابو جوده توجيهاته بهذا الخصوص للحفاظ على النظام العام والأمن العام وتسهيل حركة المواطنين، طالبًا من المواطنين التقيد بإرشادات وتعليمات القوى الامنية حفاظا على أمنهم وسلامتهم، متمنيًا ان تحمل الأعياد المجيدة ظروفًا أفضل للبنان واللبنانيين.

