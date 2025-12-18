تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

ابو جوده ترأس اجتماعا لمجلس الامن الفرعي: لضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين الأجهزة

Lebanon 24
18-12-2025 | 10:41
ترأس محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي في محافظة البقاع في قاعة الاجتماعات في سراي زحلة حضره كل من النائب العام الإستئنافي في البقاع القاضي مارسيل الحداد، قائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد نديم عبد المسيح، العميد عبد الكريم شومان عن فرع مخابرات الجيش في البقاع، العميد عاصم الشحيمي عن قيادة منطقة البقاع العسكرية في الجيش اللبناني، العقيد جميل الحوراني عن دائرة أمن عام البقاع، رئيس فرع معلومات البقاع العقيد شادي رحيم، قائد سرية زحلة الإقليمية العقيد جوزيف الحجار، آمر مفرزة زحلة القضائية العقيد محمد زاكي، رئيس شعبة معلومات البقاع في الأمن العام المقدم أحمد الميس، آمر مفرزة استقصاء البقاع الرائد حسّان دياب، الرائد محمد عبد الفتاح عن المديرية الاقليمية لأمن الدولة في البقاع ورئيس دائرة محافظة البقاع رواد سلوم.

استهل المحافظ كلمته بالترحيب بالحضور، وأثنى وأشاد ب"التنسيق والتعاون التام والسريع بين السلطة القضائية والأجهزة الأمنية والإدارية كافة لما فيه مصلحة البلاد والعباد"، وشدد على "ضرورة استمرار التنسيق والتعاون القائم بين الأجهزة والاستجابة السريعة في معالجة المستجدات الأمنية، لا سيما في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر فيها البلاد".

بعدها جرى توزيع جدول اعمال مجلس الأمن الفرعي على المجتمعين وتم التداول بالمواضيع التالية:

"1- الوضع الأمني داخل مخيمات النازحين السوريين وانعكاساته على المجتمع اللبناني المضيف، حيث اطلع المحافظ ابو جوده من قادة الأجهزة الأمنية على الوضع الأمني داخل هذه المخيمات، والذين أفادوا ان الوضع الأمني ممسوك وتحت السيطرة. وشدد المحافظ ابو جوده على ضرورة إيلاء ملف النازحين السوريين الأهمية القصوى للحفاظ على الأمن العام والنظام العام داخل هذه المخيمات. 

2- مشكلة سوء وضع طريق ضهر البيدر والحلول المقترحة، حيث تناقش المجتمعون في مشكلة سوء حالة هذا الطريق لاسيما كثرة الحوادث عليه والازدحام المتكرر. وتم التوافق على ضرورة إنشاء فواصل وسطية وفق المعايير والمواصفات التي تراعي مقتضيات السلامة المرورية خصوصًا في ما خص الجزء الممتد من محلة المديرج صعودًا باتجاه مخفر ضهر البيدر، والطلب الى وزارة الأشغال العامة والنقل إجراء ما تراه مناسبًا بهذا الخصوص.

3- التدابير والاجراءات الأمنية الواجب اتخاذها خلال فترة الأعياد المجيدة، أعطى المحافظ ابو جوده توجيهاته بهذا الخصوص للحفاظ على النظام العام والأمن العام وتسهيل حركة المواطنين، طالبًا من المواطنين التقيد بإرشادات وتعليمات القوى الامنية حفاظا على أمنهم وسلامتهم، متمنيًا ان تحمل الأعياد المجيدة ظروفًا أفضل للبنان واللبنانيين.
الحجار ترأس اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي لمتابعة الأوضاع الأمنية خلال الأعياد
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 20:55:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: عراقجي ولافروف بحثا تعاون إيران مع الوكالة الذرية وأكدا استمرار التنسيق مع موسكو وبكين
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 20:55:27 Lebanon 24 Lebanon 24
متري ترأس اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة ببحث قانون الانتخاب: سنرفع الاقتراحات لمجلس الوزراء
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 20:55:27 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو جودة: زيارة البابا تحمل رسائل دينية واجتماعية وسياسية وتعكس هوية لبنان المميزة
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 20:55:27 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
13:09 | 2025-12-18
Lebanon24
13:37 | 2025-12-18
Lebanon24
13:36 | 2025-12-18
Lebanon24
13:32 | 2025-12-18
Lebanon24
13:26 | 2025-12-18
Lebanon24
13:25 | 2025-12-18
