تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
9
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
4
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
شحادة لبى دعوة ماغرو إلى مأدبة غداء.. وبحث في مشاريع الوزارة وإمكان التعاون
Lebanon 24
18-12-2025
|
10:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
لبى وزير المهجرين
وزير الدولة
لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور
كمال شحادة
دعوة
السفير الفرنسي
في
لبنان
هيرفيه ماغرو
إلى مأدبة غداء.
وقال شحادة، عبر منصة "أكس": "تحدثنا عن مشاريع
وزارة الدولة
لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وإمكان التعاون
الثنائي
بين لبنان وفرنسا في هذا المجال"
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شحادة يلتقي نظيره الإماراتي لبحث تعزيز التعاون بين البلدين
Lebanon 24
شحادة يلتقي نظيره الإماراتي لبحث تعزيز التعاون بين البلدين
18/12/2025 20:55:34
18/12/2025 20:55:34
Lebanon 24
Lebanon 24
السنيورة التقى رئيس المعهد العربي للتخطيط لبحث مشاريع التعاون المستقبلية مع لبنان
Lebanon 24
السنيورة التقى رئيس المعهد العربي للتخطيط لبحث مشاريع التعاون المستقبلية مع لبنان
18/12/2025 20:55:34
18/12/2025 20:55:34
Lebanon 24
Lebanon 24
السيد: زيارتي اليوم لهيكل كانت لبحث تعزيز التعاون بين الجيش ووزارة الشؤون الاجتماعية
Lebanon 24
السيد: زيارتي اليوم لهيكل كانت لبحث تعزيز التعاون بين الجيش ووزارة الشؤون الاجتماعية
18/12/2025 20:55:34
18/12/2025 20:55:34
Lebanon 24
Lebanon 24
غداء تكريمي للمطران كفوري في حاصبيا لمرور 30 عاماً على تبوئه سدة الأبرشية
Lebanon 24
غداء تكريمي للمطران كفوري في حاصبيا لمرور 30 عاماً على تبوئه سدة الأبرشية
18/12/2025 20:55:34
18/12/2025 20:55:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي
السفير الفرنسي
وزارة الدولة
هيرفيه ماغرو
وزير الدولة
كمال شحادة
الثنائي
هيرفيه
تابع
قد يعجبك أيضاً
تولين تحت المجهر الأمني: صواريخ كاتيوشا وذخائر في أحراش البلدة
Lebanon 24
تولين تحت المجهر الأمني: صواريخ كاتيوشا وذخائر في أحراش البلدة
13:09 | 2025-12-18
18/12/2025 01:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... اليوم أيضاً فازت شبكة واحدة بجائزة "اللوتو" الأولى
Lebanon 24
بالصورة... اليوم أيضاً فازت شبكة واحدة بجائزة "اللوتو" الأولى
13:37 | 2025-12-18
18/12/2025 01:37:35
Lebanon 24
Lebanon 24
سرور: التضييق على الأفران الملتزمة يوسّع الاقتصاد غير الشرعي
Lebanon 24
سرور: التضييق على الأفران الملتزمة يوسّع الاقتصاد غير الشرعي
13:36 | 2025-12-18
18/12/2025 01:36:24
Lebanon 24
Lebanon 24
شحادة يدعو لإلحاق لبنان بالثورة التكنولوجية وبناء الجمهورية الرقمية
Lebanon 24
شحادة يدعو لإلحاق لبنان بالثورة التكنولوجية وبناء الجمهورية الرقمية
13:32 | 2025-12-18
18/12/2025 01:32:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مالك سفينة "روسوس" يرفض الإفادة أمام القاضي البيطار
Lebanon 24
مالك سفينة "روسوس" يرفض الإفادة أمام القاضي البيطار
13:26 | 2025-12-18
18/12/2025 01:26:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تقرير إسرائيليّ عن وفيق صفا.. إقرأوا ما جاء فيه
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن وفيق صفا.. إقرأوا ما جاء فيه
10:00 | 2025-12-18
18/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الزلزال القادم على مدينة إسطنبول التركية.. هذا ما قاله خبير جيولوجي لبناني
Lebanon 24
عن الزلزال القادم على مدينة إسطنبول التركية.. هذا ما قاله خبير جيولوجي لبناني
14:32 | 2025-12-17
17/12/2025 02:32:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكبر في العالم… الصين تستعد لبناء "القنبلة المائية"!
Lebanon 24
الأكبر في العالم… الصين تستعد لبناء "القنبلة المائية"!
14:00 | 2025-12-17
17/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يسجّل هدفًا في مرمى أخصامه
Lebanon 24
بري يسجّل هدفًا في مرمى أخصامه
07:00 | 2025-12-18
18/12/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط مفقود.. ومختار يناشد
Lebanon 24
ضابط مفقود.. ومختار يناشد
07:34 | 2025-12-18
18/12/2025 07:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:09 | 2025-12-18
تولين تحت المجهر الأمني: صواريخ كاتيوشا وذخائر في أحراش البلدة
13:37 | 2025-12-18
بالصورة... اليوم أيضاً فازت شبكة واحدة بجائزة "اللوتو" الأولى
13:36 | 2025-12-18
سرور: التضييق على الأفران الملتزمة يوسّع الاقتصاد غير الشرعي
13:32 | 2025-12-18
شحادة يدعو لإلحاق لبنان بالثورة التكنولوجية وبناء الجمهورية الرقمية
13:26 | 2025-12-18
مالك سفينة "روسوس" يرفض الإفادة أمام القاضي البيطار
13:25 | 2025-12-18
بالصور... ضبط مسدسات في المطار
فيديو
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
18/12/2025 20:55:34
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
18/12/2025 20:55:34
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
18/12/2025 20:55:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24