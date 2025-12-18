تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
9
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
4
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
لبنان
بعد غارة سبلين… شقير يزور علاء شحادة ويتابع وضعه الصحي
Lebanon 24
18-12-2025
|
11:08
زار
المدير العام للأمن
العام اللواء حسن
شقير
المفتش المؤهّل أول علاء كامل شحادة في
مستشفى الروم
، حيث يتابع علاجه بعد إصابته جرّاء الغارة
الإسرائيلية
التي استهدفت، قبل يومين، سيارة "بيك آب" على طريق
سبلين
في إقليم الخروب.
والتقى اللواء شقير عائلة شحادة، ووالدته وزوجته المفتش المؤهّل سماح
فخر الدين
، واطّلع على وضعه الصحي، مؤكّدًا وضع إمكانات
المديرية العامة للأمن العام
بتصرّف الفريق الطبي لمواكبة العلاج والعمل على إنقاذ حياته وعودته سالمًا.
واستمع إلى تقرير مفصّل من الأطباء حول حالته والتطوّرات العلاجية، متمنيًا له الشفاء العاجل.
بدورها، عبّرت عائلة شحادة وأهالي بلدة مزبود عن شكرهم للواء شقير على اهتمامه ومتابعته، مثمّنين جهوده ووقوف الضباط والعناصر إلى جانب ابنهم في هذه المحنة.
Advertisement
المديرية العامة للأمن العام
المديرية العامة للأمن
المدير العام للأمن
المديرية العامة
المدير العام
مستشفى الروم
الإسرائيلية
الإسرائيلي
تابع
