بعد غارة سبلين… شقير يزور علاء شحادة ويتابع وضعه الصحي

زار العام اللواء حسن المفتش المؤهّل أول علاء كامل شحادة في ، حيث يتابع علاجه بعد إصابته جرّاء الغارة التي استهدفت، قبل يومين، سيارة "بيك آب" على طريق في إقليم الخروب.



والتقى اللواء شقير عائلة شحادة، ووالدته وزوجته المفتش المؤهّل سماح ، واطّلع على وضعه الصحي، مؤكّدًا وضع إمكانات بتصرّف الفريق الطبي لمواكبة العلاج والعمل على إنقاذ حياته وعودته سالمًا.



واستمع إلى تقرير مفصّل من الأطباء حول حالته والتطوّرات العلاجية، متمنيًا له الشفاء العاجل.



بدورها، عبّرت عائلة شحادة وأهالي بلدة مزبود عن شكرهم للواء شقير على اهتمامه ومتابعته، مثمّنين جهوده ووقوف الضباط والعناصر إلى جانب ابنهم في هذه المحنة.

Advertisement