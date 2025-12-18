تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الراعي يرأس لقاء الميلاد لرابطة "قنوبين الرسالة والتراث" في بكركي

Lebanon 24
18-12-2025 | 11:15
Doc-P-1457078-639016785366174801.jpg
Doc-P-1457078-639016785366174801.jpg photos 0
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، مساء اليوم في بكركي، لقاء الميلاد السنوي لرابطة "قنوبين الرسالة والتراث"، بحضور رئيسها نوفل الشدراوي وأعضاء مجلس الأمناء.

وخلال اللقاء، عُرضت تقارير عن الأنشطة المنجزة وقيد التنفيذ، أبرزها كتاب وفيلم "الوادي المقدس بضفتيه… حلقة اللقاء بين قنوبين والفيحاء"، وإنشاء مركز الاستقبال "بوابة قنوبين" في حديقة البطاركة، إلى جانب مشاريع ثقافية وفنية وبيئية، منها زراعة الأعشاب الطبية والعطرية، التحضير للدورة الثالثة من مؤتمر التراث المشترك، ومشاريع تكرير المياه ودعم رعية قنوبين.

وشكر الشدراوي البطريرك الراعي على دعمه ورعايته لمسار عمل الرابطة، مؤكداً أهمية الجمع بين الحفاظ على التراث وتعزيز صمود الأهالي في أرضهم.

بدوره، أثنى البطريرك الراعي على جهود الرابطة في المجالات الثقافية والتنموية، متمنياً التوفيق في تنفيذ برامجها المقبلة.

واختُتم اللقاء بصلاة المساء وتساعية الميلاد، وتوزيع هدية رمزية من الأعشاب العطرية المزروعة في حديقة البطاركة.
