لبنان
برعاية هاني… ورشة تشاورية لتعزيز خدمات الإرشاد الريفي
Lebanon 24
18-12-2025
|
11:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
انعقدت اليوم الورشة الوطنية التشاورية الأولى لتعزيز خدمات الإرشاد الريفي برعاية
وزير الزراعة
الدكتور
نزار
هاني، وبحضور ممثلة
منظمة الأغذية والزراعة
للأمم المتحدة (الفاو) في
لبنان
نورة أورابح حدّاد وعدد من المعنيين.
وأكد هاني أن الإرشاد الريفي يشكّل ركيزة أساسية لدعم القطاع الزراعي والأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن
وزارة الزراعة
تعمل مع شركائها على تطوير برامج الإرشاد والدعم الفني، وتوسيع الشراكات، وتحديث السجل الزراعي. وأوضح أن الاستراتيجية الزراعية الجديدة ترتكز على تمكين المزارعين، تعزيز الاستدامة، تحسين الإنتاجية، وترسيخ الشراكة والحوكمة.
ولفت إلى أن الورشة تمهّد لتأسيس المنتدى الوطني للخدمات الإرشادية والريفية كمنصة لتنسيق الجهود واعتماد الحلول الرقمية الحديثة.
من جهتها، أكدت حدّاد أهمية الإرشاد الريفي في تعزيز صمود المجتمعات الريفية، معتبرة أن المنتدى الوطني المرتقب سيساهم في توحيد الجهود وضمان وصول الدعم إلى جميع المزارعين، ولا سيما النساء والشباب.
كما شدّد المشاركون على ضرورة تطوير نموذج وطني أكثر كفاءة وشمولية لخدمات الإرشاد الريفي، بما يدعم صمود المزارعين ويعزز التنمية الريفية المستدامة.
Advertisement
