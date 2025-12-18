تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

برعاية هاني… ورشة تشاورية لتعزيز خدمات الإرشاد الريفي

Lebanon 24
18-12-2025 | 11:22
A-
A+
Doc-P-1457083-639016789773691974.jpg
Doc-P-1457083-639016789773691974.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انعقدت اليوم الورشة الوطنية التشاورية الأولى لتعزيز خدمات الإرشاد الريفي برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وبحضور ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في لبنان نورة أورابح حدّاد وعدد من المعنيين.

وأكد هاني أن الإرشاد الريفي يشكّل ركيزة أساسية لدعم القطاع الزراعي والأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة تعمل مع شركائها على تطوير برامج الإرشاد والدعم الفني، وتوسيع الشراكات، وتحديث السجل الزراعي. وأوضح أن الاستراتيجية الزراعية الجديدة ترتكز على تمكين المزارعين، تعزيز الاستدامة، تحسين الإنتاجية، وترسيخ الشراكة والحوكمة.

ولفت إلى أن الورشة تمهّد لتأسيس المنتدى الوطني للخدمات الإرشادية والريفية كمنصة لتنسيق الجهود واعتماد الحلول الرقمية الحديثة.

من جهتها، أكدت حدّاد أهمية الإرشاد الريفي في تعزيز صمود المجتمعات الريفية، معتبرة أن المنتدى الوطني المرتقب سيساهم في توحيد الجهود وضمان وصول الدعم إلى جميع المزارعين، ولا سيما النساء والشباب.

كما شدّد المشاركون على ضرورة تطوير نموذج وطني أكثر كفاءة وشمولية لخدمات الإرشاد الريفي، بما يدعم صمود المزارعين ويعزز التنمية الريفية المستدامة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مشروع جديد لتعزيز الاقتصاد الريفي وتمكين المزارعين في الشوف
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 03:16:52 Lebanon 24 Lebanon 24
برعاية وزير الصناعة… رازي الحاج ينظّم ورشة عمل لصناعيي المتن
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 03:16:52 Lebanon 24 Lebanon 24
هاني: الشراكة مع كندا نموذج لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 03:16:52 Lebanon 24 Lebanon 24
هاني وقّع مذكرة تفاهم مع جمعية "سفير لبناء الغد" لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 03:16:52 Lebanon 24 Lebanon 24

منظمة الأغذية والزراعة

وزارة الزراعة

منظمة الأغذية

وزير الزراعة

من جهته

الحوكمة

الفاو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
17:19 | 2025-12-18
Lebanon24
16:47 | 2025-12-18
Lebanon24
16:30 | 2025-12-18
Lebanon24
16:16 | 2025-12-18
Lebanon24
15:56 | 2025-12-18
Lebanon24
15:45 | 2025-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24