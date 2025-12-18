130 ألف تلميذ مستفيد قريبًا… كرامي تواكب برنامج التغذية المدرسية

عقدت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي سلسلة لقاءات، استهلّتها باجتماع مع مدير برنامج الغذاء العالمي في ماثيو هولينغوورث، جرى خلاله بحث تنفيذ برنامج التغذية المدرسية الذي يستفيد منه حاليًا نحو 116 ألف تلميذ، مع خطة لرفع العدد إلى 130 ألفًا وتوسيع نطاقه.



كما بحثت كرامي مع النائب ملفات تربوية عدة، أبرزها تفرغ أساتذة .



والتقت رئيسة جمعية التعليم البديل نايلة فهد، واطلعت على برامج تعويض الفاقد التعليمي، لا سيما عبر منصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.



كذلك تناولت لقاءاتها مع وفدين من تياري " " و"أمل" ملف تفرغ الأساتذة وحاجات المدارس الرسمية، ولا سيما في الشريط الحدودي.



واختتمت كرامي لقاءاتها بترؤس اجتماع تحضيري لإدارة الصندوق الائتماني للتربية (TREF)، عرضت خلاله أولويات الوزارة وواقعها المالي.

