Najib Mikati
لبنان

130 ألف تلميذ مستفيد قريبًا… كرامي تواكب برنامج التغذية المدرسية

Lebanon 24
18-12-2025 | 11:33
Doc-P-1457087-639016796063281408.png
Doc-P-1457087-639016796063281408.png photos 0
عقدت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي سلسلة لقاءات، استهلّتها باجتماع مع مدير برنامج الغذاء العالمي في لبنان ماثيو هولينغوورث، جرى خلاله بحث تنفيذ برنامج التغذية المدرسية الذي يستفيد منه حاليًا نحو 116 ألف تلميذ، مع خطة لرفع العدد إلى 130 ألفًا وتوسيع نطاقه.

كما بحثت كرامي مع النائب وائل أبو فاعور ملفات تربوية عدة، أبرزها تفرغ أساتذة الجامعة اللبنانية.

والتقت رئيسة جمعية التعليم البديل اللبنانية نايلة فهد، واطلعت على برامج تعويض الفاقد التعليمي، لا سيما عبر منصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

كذلك تناولت لقاءاتها مع وفدين من تياري "المردة" و"أمل" ملف تفرغ الأساتذة وحاجات المدارس الرسمية، ولا سيما في الشريط الحدودي.

واختتمت كرامي لقاءاتها بترؤس اجتماع تحضيري لإدارة الصندوق الائتماني للتربية (TREF)، عرضت خلاله أولويات الوزارة وواقعها المالي.
