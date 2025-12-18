في زيارة رسمية... رئيس الحكومة المصرية وصل إلى بيروت

حطّ رئيس المصري الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم، في مطار رفيق الدولي – ، على رأس وفد وزاري رفيع، في مستهل زيارة رسمية إلى تستمر يومين.



وكان في استقباله رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، ووزير الصناعة جو عيسى الخوري، إلى جانب السفير المصري في لبنان علاء موسى، وقائد جهاز أمن المطار العميد فادي الكفوري، وقائد سرية قوى الأمن الداخلي في المطار العميد عزت الخطيب، ورئيس دائرة الأمن العام في المطار المقدم جورج داغر، ووفد من السفارة .



ويرافق مدبولي وفد وزاري يضم الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المهندس كامل الوزير، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمود عصمت، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي.



وبعد مراسم الاستقبال في المطار، توجّه الرئيسان سلام ومدبولي والوفد المرافق إلى قاعة كبار الزوار، حيث عُقد لقاء أولي.



ومن المقرر أن تُقام مراسم الاستقبال الرسمية للضيف المصري صباح غد عند الساعة التاسعة في الباحة الخارجية للسرايا الحكومية، يعقبها لقاء ثنائي بين الرئيسين سلام ومدبولي، ثم محادثات موسّعة بين الوفدين اللبناني والمصري.



كما تشمل الزيارة لقاءات لمدبولي مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب ، إضافة إلى بحث ملفات تعزيز التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية. ويلقي رئيس الوزراء المصري كلمة خلال لقاء عمل مع الهيئات الاقتصادية في مقر غرفة التجارة والصناعة في بيروت.



ويُختتم البرنامج بعقد مؤتمر صحافي مشترك في ختام المحادثات الرسمية.

