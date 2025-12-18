تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

في زيارة رسمية... رئيس الحكومة المصرية وصل إلى بيروت

Lebanon 24
18-12-2025 | 11:40
حطّ رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم، في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، على رأس وفد وزاري رفيع، في مستهل زيارة رسمية إلى لبنان تستمر يومين.

وكان في استقباله رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، ووزير الصناعة جو عيسى الخوري، إلى جانب السفير المصري في لبنان علاء موسى، وقائد جهاز أمن المطار العميد فادي الكفوري، وقائد سرية قوى الأمن الداخلي في المطار العميد عزت الخطيب، ورئيس دائرة الأمن العام في المطار المقدم جورج داغر، ووفد من السفارة المصرية.

ويرافق مدبولي وفد وزاري يضم نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المهندس كامل الوزير، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمود عصمت، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي.

وبعد مراسم الاستقبال في المطار، توجّه الرئيسان سلام ومدبولي والوفد المرافق إلى قاعة كبار الزوار، حيث عُقد لقاء أولي.

ومن المقرر أن تُقام مراسم الاستقبال الرسمية للضيف المصري صباح غد عند الساعة التاسعة في الباحة الخارجية للسرايا الحكومية، يعقبها لقاء ثنائي بين الرئيسين سلام ومدبولي، ثم محادثات موسّعة بين الوفدين اللبناني والمصري.

كما تشمل الزيارة لقاءات لمدبولي مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، إضافة إلى بحث ملفات تعزيز التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية. ويلقي رئيس الوزراء المصري كلمة خلال لقاء عمل مع الهيئات الاقتصادية في مقر غرفة التجارة والصناعة في بيروت.

ويُختتم البرنامج بعقد مؤتمر صحافي مشترك في ختام المحادثات الرسمية.
رئيس جمعية أعضاء جوقة الشرف وصل إلى بيروت في زيارة رسميّة تستمر 3 أيّام
الرئيس عون يغادر بيروت الاثنين المقبل في زيارة رسمية إلى بلغاريا
رئيس مجلس الوزراء المصري وصل إلى بيروت
رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان يصل الكرملين في زيارة رسمية إلى روسيا لتعزيز العلاقات الروسية الهنغارية
