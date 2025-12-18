أبي المنى يطمئن على صحة الشيخ علي الخطيب ويستقبل وفودًا في دار الطائفة

تواصل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى مع المجلس الإسلامي الأعلى العلامة الشيخ ، مطمئنًا إلى صحته بعد دخوله المستشفى ومتمنيًا له الشفاء العاجل.



وفي دار الطائفة في ، استقبل الشيخ أبي المنى رجل الأعمال صائب ، كما التقى وفدًا من جمعية "نضال لأجل الإنسان" برئاسة ريما صليبا، حيث جرى عرض حملات توعية الأطفال على مخاطر سوء استخدام ، إلى جانب التشريعات المقترحة وخطط توعية الشباب حول حرية الرأي وخطاب الكراهية.



كذلك استقبل وفدًا من "الهيئة العربية لبناء المواطن والأوطان" برئاسة أحمد عبد الله الشاويش، وجرى البحث في رسالتها ودورها في تعزيز القيم الإنسانية والثقافية، وبناء الوعي لدى الأجيال الشابة.



ومن زوّار دار الطائفة، وفد من عائلة المرحوم المهندس وليد سامي دهام شكر الشيخ أبي المنى على مواساته، كما استقبل المفتش التربوي المتقاعد الأستاذ سلمان زين الدين في مناسبة التعزية بوالدته المرحومة.



وعرض أبي المنى مع معتمد مشيخة العقل في ريتشموند – فرجينيا الشيخ وليد دانيل أوضاع الجالية وشؤونًا متصلة بمهامه.



واختتم نشاطه بمباركة عقد قران العروسين نور منير شعبان وتالا عماد الطائفة، بحضور الوزير والنائب السابق أنور الخليل والعائلتين.

Advertisement