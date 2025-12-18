أبي المنى يطمئن على صحة الشيخ علي الخطيب ويستقبل وفودًا في دار الطائفة

تواصل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى مع نائب رئيس
المجلس الإسلامي الشيعي
الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب
، مطمئنًا إلى صحته بعد دخوله المستشفى ومتمنيًا له الشفاء العاجل.
وفي دار الطائفة في فردان
، استقبل الشيخ أبي المنى رجل الأعمال صائب تمام سلام
، كما التقى وفدًا من جمعية "نضال لأجل الإنسان" برئاسة ريما صليبا، حيث جرى عرض حملات توعية الأطفال على مخاطر سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي
، إلى جانب التشريعات المقترحة وخطط توعية الشباب حول حرية الرأي وخطاب الكراهية.
كذلك استقبل وفدًا من "الهيئة العربية لبناء المواطن والأوطان" برئاسة أحمد عبد الله الشاويش، وجرى البحث في رسالتها ودورها في تعزيز القيم الإنسانية والثقافية، وبناء الوعي لدى الأجيال الشابة.
ومن زوّار دار الطائفة، وفد من عائلة المرحوم المهندس وليد سامي دهام شكر الشيخ أبي المنى على مواساته، كما استقبل المفتش التربوي المتقاعد الأستاذ سلمان زين الدين في مناسبة التعزية بوالدته المرحومة.
وعرض أبي المنى مع معتمد مشيخة العقل في ريتشموند – فرجينيا الشيخ وليد دانيل أوضاع الجالية اللبنانية
وشؤونًا متصلة بمهامه.
واختتم نشاطه بمباركة عقد قران العروسين نور منير شعبان وتالا عماد الخليل في دار
الطائفة، بحضور الوزير والنائب السابق أنور الخليل والعائلتين.