Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
لبنان

أبي المنى يطمئن على صحة الشيخ علي الخطيب ويستقبل وفودًا في دار الطائفة

Lebanon 24
18-12-2025 | 11:53
Doc-P-1457097-639016808269801167.webp
Doc-P-1457097-639016808269801167.webp photos 0
تواصل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى مع نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، مطمئنًا إلى صحته بعد دخوله المستشفى ومتمنيًا له الشفاء العاجل.

وفي دار الطائفة في فردان، استقبل الشيخ أبي المنى رجل الأعمال صائب تمام سلام، كما التقى وفدًا من جمعية "نضال لأجل الإنسان" برئاسة ريما صليبا، حيث جرى عرض حملات توعية الأطفال على مخاطر سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب التشريعات المقترحة وخطط توعية الشباب حول حرية الرأي وخطاب الكراهية.

كذلك استقبل وفدًا من "الهيئة العربية لبناء المواطن والأوطان" برئاسة أحمد عبد الله الشاويش، وجرى البحث في رسالتها ودورها في تعزيز القيم الإنسانية والثقافية، وبناء الوعي لدى الأجيال الشابة.

ومن زوّار دار الطائفة، وفد من عائلة المرحوم المهندس وليد سامي دهام شكر الشيخ أبي المنى على مواساته، كما استقبل المفتش التربوي المتقاعد الأستاذ سلمان زين الدين في مناسبة التعزية بوالدته المرحومة.

وعرض أبي المنى مع معتمد مشيخة العقل في ريتشموند – فرجينيا الشيخ وليد دانيل أوضاع الجالية اللبنانية وشؤونًا متصلة بمهامه.

واختتم نشاطه بمباركة عقد قران العروسين نور منير شعبان وتالا عماد الخليل في دار الطائفة، بحضور الوزير والنائب السابق أنور الخليل والعائلتين.
قيادات روحية وسياسية تطمئن إلى صحة الشيخ علي الخطيب
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 03:17:13 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي المنى يستقبل وفداً من طرابلس ويؤكد أهمية توسيع الحوار الوطني
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 03:17:13 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس المجلس الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب: يسعدنا في هذا اللقاء أن نرحب بكم في لبنان باسم المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى والطائفة الشيعية
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 03:17:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الشيخ أبي المنى: لبنان قوي بدوره لا مساحته وعدد أبنائه ونحن واثقون بأن الراعي صالح وأن الخير سينتصر على الشر
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 03:17:13 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

علي الخطيب

تمام سلام

علي الخطي

نائب رئيس

اللبنانية

إسلامي

الطائف

Lebanon24
17:19 | 2025-12-18
Lebanon24
16:47 | 2025-12-18
Lebanon24
16:30 | 2025-12-18
Lebanon24
16:16 | 2025-12-18
Lebanon24
15:56 | 2025-12-18
Lebanon24
15:45 | 2025-12-18
