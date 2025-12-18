تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي أدانت الإعتداء الإسرائيليّ على طريق الطيبة

Lebanon 24
18-12-2025 | 11:54
Doc-P-1457102-639016812886643701.jpg
Doc-P-1457102-639016812886643701.jpg photos 0
صدر عن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي البيان التالي:

أدت غارة نفذها العدو الاسرائيلي على طريق بلدة الطيبة الى اصابة المهندس في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي علي قدوح، وعدد آخر من الجرحى.
ان المؤسسة اذ تدين هذا العدوان الجديد على المواطنين والعاملين في المؤسسات الخدمية التي تواصل حتى اليوم اصلاح الاضرار الناتجة عن الاسرائيلي على لبنان، تؤكد انها ستواصل عملها لتأمين التغذية بالمياه للمواطنين، لا سيما العائدين الى القرى الحدودية المنكوبة.
 
 
 
