مؤسسة مياه لبنان الجنوبي أدانت الإعتداء الإسرائيليّ على طريق الطيبة

صدر عن البيان التالي:



أدت غارة نفذها العدو الاسرائيلي على طريق بلدة الى اصابة المهندس في الجنوبي ، وعدد آخر من الجرحى.

ان المؤسسة اذ تدين هذا العدوان الجديد على المواطنين والعاملين في المؤسسات الخدمية التي تواصل حتى اليوم اصلاح الاضرار الناتجة عن الاسرائيلي على ، تؤكد انها ستواصل عملها لتأمين التغذية بالمياه للمواطنين، لا سيما العائدين الى القرى الحدودية المنكوبة.

