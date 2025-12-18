تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

ملاك غادرت منزل والدتها منذ 4 أيّام ولم تعدّ... هل من يعرف عنها شيئاً؟

Lebanon 24
18-12-2025 | 12:13
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة

ملاك راشد العبّود (مواليد عام 2008، لبنانيّة)

التي غادرت بتاريخ 14-12-2025، منزل والدتها الكائن في بلدة عكّار العتيقة ولم تَعُد حتى تاريخه، علمًا أنها ليست المرّة الأولى التي تُغادر مكان إقامتها

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أيّة معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمخفر بينو في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 360011-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
 
 
 
