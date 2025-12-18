ملاك غادرت منزل والدتها منذ 4 أيّام ولم تعدّ... هل من يعرف عنها شيئاً؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:



تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة المختص، صورة القاصر المفقودة



ملاك راشد العبّود (مواليد عام 2008، لبنانيّة)



التي غادرت بتاريخ 14-12-2025، منزل والدتها الكائن في بلدة عكّار العتيقة ولم تَعُد حتى تاريخه، علمًا أنها ليست المرّة الأولى التي تُغادر مكان إقامتها



لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أيّة معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمخفر في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 360011-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

Advertisement