Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

وزارة الزراعة: لا تنشروا أخبار الحمى القلاعية إلا عن المصادر الرسمية

Lebanon 24
18-12-2025 | 12:15
أهابت وزارة الزراعة بجميع وسائل الإعلام والمنصات الرقمية والمواطنين الامتناع التام عن نشر أو تداول أي معلومات أو أخبار أو صور أو مقاطع فيديو تتعلّق بمرض الحمى القلاعية قبل التأكّد من دقّتها، وحصر اعتمادها بالمصادر الرسمية المعتمدة، محذّرة من أن الشائعات والمعلومات غير الدقيقة قد تثير الهلع وتُلحق أضرارًا مباشرة بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية.

وأكدت الوزارة أنّ فرقها الفنية والبيطرية تتابع يوميًا وبشكل ميداني الحالات المشتبه بها أو المثبتة في مختلف المناطق اللبنانية، وتتواصل مباشرة مع المزارعين ومربي المواشي، وتتخذ الإجراءات العلمية والوقائية اللازمة وفق البروتوكولات المعتمدة محليًا ودوليًا.

وشدّدت على أنها الجهة الرسمية الوحيدة المخوّلة إصدار البيانات والتقارير المتعلّقة بالوضع الصحي للثروة الحيوانية، معتبرة أنّ أي معلومات تُتداول خارج الأطر الرسمية قد تندرج في إطار التضليل أو التهويل غير المبرّر.

وأشارت إلى أن لجنة الطوارئ التي شكّلتها، وتضم ممثلين عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، ووزارة الصحة العامة، ونقابة الأطباء البيطريين، ومربي المواشي، تتابع الوضع ميدانيًا وبالتنسيق مع القوى الأمنية والبلديات والجهات المعنية، لضمان الاستجابة السريعة وحصر أي بؤر محتملة ومنع انتشار المرض.

وختمت الوزارة بالدعوة إلى تحمّل المسؤولية الوطنية والإعلامية والالتزام حصريًا ببياناتها، مؤكدة استعدادها للتعاون والرد على الاستفسارات بشفافية حفاظًا على الثروة الحيوانية والأمن الغذائي في لبنان.
