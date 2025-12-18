تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

لقاء الأحزاب يدين الاعتداءات الإسرائيلية ويحذّر من جرّ الجيش إلى صدام

Lebanon 24
18-12-2025 | 13:00
عقدت هيئة التنسيق لـ"لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية" اجتماعها في مقر "جبهة العمل الإسلامي"، وصدر عنها بيان دان استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان والضغوط الهادفة إلى دفع الجيش لتفتيش منازل المواطنين جنوب نهر الليطاني، معتبرةً ذلك خرقًا لاتفاق وقف النار والقرار 1701.

ورأى اللقاء أن الهدف من هذه الضغوط هو جرّ الجيش إلى صدام مع الأهالي والمقاومة، بعد فشل محاولات نزع سلاحها وفرض التطبيع على لبنان، رغم التزام لبنان باتفاق وقف الأعمال العدائية.

ونوّه بوعي قيادة الجيش اللبناني، مؤكّدًا التمسك بحق المقاومة ورفض أي مشاريع تطبيع أو استسلام.

كما دعا الحكومة إلى معالجة الأوضاع المعيشية، لا سيما أزمتي الكهرباء والرواتب، وتحسين أوضاع المتعاقدين والمعلمين والمتقاعدين.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24