لقاء الأحزاب يدين الاعتداءات الإسرائيلية ويحذّر من جرّ الجيش إلى صدام

عقدت هيئة التنسيق لـ"لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية " اجتماعها في مقر "جبهة العمل الإسلامي"، وصدر عنها بيان دان استمرار الاعتداءات على والضغوط الهادفة إلى دفع الجيش لتفتيش منازل المواطنين جنوب نهر الليطاني، معتبرةً ذلك خرقًا لاتفاق وقف النار والقرار 1701.



ورأى اللقاء أن الهدف من هذه الضغوط هو جرّ الجيش إلى مع الأهالي والمقاومة، بعد فشل محاولات نزع سلاحها وفرض التطبيع على ، رغم لبنان باتفاق وقف الأعمال العدائية.



ونوّه بوعي قيادة ، مؤكّدًا التمسك بحق ورفض أي مشاريع تطبيع أو استسلام.



كما دعا الحكومة إلى معالجة الأوضاع المعيشية، لا سيما أزمتي الكهرباء والرواتب، وتحسين أوضاع المتعاقدين والمعلمين والمتقاعدين.

