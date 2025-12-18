تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
16
o
بيروت
13
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
3
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
3
o
بشري
12
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
لبنان
تولين تحت المجهر الأمني: صواريخ كاتيوشا وذخائر في أحراش البلدة
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
18-12-2025
|
13:09
أفادت معلومات ميدانية لـ"
لبنان
٢٤ "أنّ أعمال الحفر التي نُفّذت أمس في أحد المواقع داخل بلدة تولين لم تُسفر عن العثور على أي ذخائر، ليتبيّن لاحقًا أنّ المكان كان خاليًا تمامًا.
غير أنّ التطوّر الأبرز سُجّل في موقعٍ ثانٍ قريب ضمن أحراش تولين، حيث عُثر على مجموعة من الذخائر، من بينها صواريخ
كاتيوشا
موضوعة على راجمتين. وبحسب معلومات "لبنان ٢٤ "عمد الجيش إلى تفجير إحدى الراجمتين في مكانها نظرًا لخطورتها، فيما تمّ سحب الراجمة الثانية التي تبيّن أنّها غير مستخدمة.
كما جرى العثور على ذخائر إضافية، بعضها مستخدم سابقًا وبعضها الآخر غير مستخدم، ما استدعى تدخّلًا فوريًا من وحدات الجيش بالتنسيق مع قوات اليونيفيل، حيث فُرض طوق أمني على المكان واتُّخذت الإجراءات اللازمة.
وفي ختام العملية، جرى سحب كل الذخائر من أحراش تولين ونقلها إلى أماكن آمنة، فيما تستمر التحقيقات لمعرفة خلفيات تخزين هذه الأسلحة والجهات المسؤولة عنها.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
