نواب سابقون ينتظرون الحريري

يُبدي نواب سابقون من تيّار " "، حماسة للترشّح والمُشاركة في الإنتخابات النيابيّة المُقبلة، بعدما أيّدوا قرار وقاطعوا الإستحقاق في العام 2022.

ويقول هؤلاء، إنّهم لا يزالون يتريثون في اتّخاذ أيّ قرار يتعلّق بالإنتخابات، ريثما يُعلن الرئيس موقفاً واضحاً تجاه مشاركة "المستقبل" أو عدمها، وهذا الأمر مُرتبط بعودته إلى التي لا تزال غير محسومة حتّى اللحظة.