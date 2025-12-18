قيادات روحية وسياسية تطمئن إلى صحة الشيخ علي الخطيب

انهالت الاتصالات المطمئنة على المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، كما استقبله زوار من شخصيات دينية وسياسية في مستشفى "الزهراء"، للاطمئنان إلى صحته وتهنئته بتعافيه بعد الوعكة الصحية التي استدعت إجراء قسطرة قلبية.



وتلقى الخطيب اتصالات من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب ، والبطريرك الماروني الكاردينال ، ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وشيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، ووزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ومدير مكتب المرجع آية الله العظمى السيد علي السيستاني الحاج حامد الخفاف، وممثل المرجع الشيخ بشير النجفي الشيخ علي بحسون، والسيدة رباب الصدر شرف الدين.



كما زاره المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، ورئيس المحاكم الجعفرية الشيخ محمد كنعان، إلى جانب نواب ووزراء سابقين، وعدد من علماء الدين والمفتين وقضاة ، وأساتذة الجامعة الإسلامية، وأطباء مستشفى "الزهراء"، إضافة إلى شخصيات سياسية ودبلوماسية وعسكرية وحزبية وإعلامية.

