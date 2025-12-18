مالك سفينة "روسوس" يرفض الإفادة أمام القاضي البيطار

رفض مالك سفينة "روسوس" إيغر غريشوشكين، الموقوف في بلغاريا، الإدلاء بإفادته أمام المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ القاضي ، وامتنع عن الإجابة على أي سؤال.

