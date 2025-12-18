تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
16
o
بيروت
13
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
3
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
3
o
بشري
12
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
لبنان
مالك سفينة "روسوس" يرفض الإفادة أمام القاضي البيطار
Lebanon 24
18-12-2025
|
13:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
رفض مالك سفينة "روسوس" إيغر غريشوشكين، الموقوف في بلغاريا، الإدلاء بإفادته أمام المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ
بيروت
القاضي
طارق البيطار
، وامتنع عن الإجابة على أي سؤال.
