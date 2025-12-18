شحادة يدعو لإلحاق لبنان بالثورة التكنولوجية وبناء الجمهورية الرقمية

شارك وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور في جلسة حوارية ضمن أعمال لـ" كارنيغي"، الذي عُقد في فندق " " تحت عنوان "احتواء الشرذمة"، بمشاركة خبراء وباحثين وصنّاع قرار.



وخلال مداخلته، عرض شحادة مشاريع الوزارة الحالية، مؤكدًا أن أولوية المرحلة تتركّز على إرساء الأطر القانونية والتشريعية الناظمة لاستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يدعم مسار بناء الجمهورية الرقمية في على أسس مستدامة.



وشدّد على أهمية حماية البيانات الشخصية، موضحًا أن مذكرات التفاهم الموقّعة لا تتضمن أي بند يتيح الوصول إلى بيانات اللبنانيين أو استخدامها، ومؤكدًا أن السيادة الرقمية وحماية الخصوصية تمثلان "خطًا أحمر".



كما دعا إلى ضرورة انخراط لبنان في التكنولوجية العالمية وتوظيفها في تطوير ورفع كفاءتها وشفافيتها، مع الإشارة إلى التحديات المرتبطة بالبنية التحتية والحوكمة.



وتناول شحادة الأبعاد الأخلاقية لاستخدام ، إضافة إلى أبعاده الجيوسياسية والتنظيمية، مشددًا على أهمية اعتماد سياسات متوازنة تواكب التطور التكنولوجي وتحمي المجتمعات والدول من مخاطره.

