Lebanon news
Najib Mikati
أخباري
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

شحادة يدعو لإلحاق لبنان بالثورة التكنولوجية وبناء الجمهورية الرقمية

Lebanon 24
18-12-2025 | 13:32
Doc-P-1457136-639016867374409088.png
Doc-P-1457136-639016867374409088.png photos 0
شارك وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة في جلسة حوارية ضمن أعمال المؤتمر الثامن لـ"مالكوم كارنيغي"، الذي عُقد في فندق "فينيسيا" تحت عنوان "احتواء الشرذمة"، بمشاركة خبراء وباحثين وصنّاع قرار.

وخلال مداخلته، عرض شحادة مشاريع الوزارة الحالية، مؤكدًا أن أولوية المرحلة تتركّز على إرساء الأطر القانونية والتشريعية الناظمة لاستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يدعم مسار بناء الجمهورية الرقمية في لبنان على أسس مستدامة.

وشدّد على أهمية حماية البيانات الشخصية، موضحًا أن مذكرات التفاهم الموقّعة لا تتضمن أي بند يتيح الوصول إلى بيانات اللبنانيين أو استخدامها، ومؤكدًا أن السيادة الرقمية وحماية الخصوصية تمثلان "خطًا أحمر".

كما دعا إلى ضرورة انخراط لبنان في الثورة التكنولوجية العالمية وتوظيفها في تطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها وشفافيتها، مع الإشارة إلى التحديات المرتبطة بالبنية التحتية والحوكمة.

وتناول شحادة الأبعاد الأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى أبعاده الجيوسياسية والتنظيمية، مشددًا على أهمية اعتماد سياسات متوازنة تواكب التطور التكنولوجي وتحمي المجتمعات والدول من مخاطره.
