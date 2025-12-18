تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
سرور: التضييق على الأفران الملتزمة يوسّع الاقتصاد غير الشرعي
18-12-2025
13:36
|
13:36
اعتبر رئيس
اتحاد نقابات الأفران
والمخابز في
لبنان
النقيب
ناصر سرور
أن معالجة ملف إجازات العمل تتم بطريقة غير عادلة، إذ تُحمِّل المؤسسات القانونية وحدها الأعباء، فيما تبقى المؤسسات غير الشرعية خارج المحاسبة.
وأشار إلى أن الأفران الملتزمة بالضرائب والمعايير تُطالَب برسوم إضافية في ظل دخول عمال سوريين من دون تنظيم رسمي، ما أدى إلى توسّع المؤسسات غير الشرعية على حساب الاقتصاد النظامي.
وشدّد سرور على أن فرض إجراءات جديدة من دون تنظيم شامل للوجود العمالي يوسّع الاقتصاد غير الشرعي ويهدد الأمن الغذائي، داعيًا
وزارة العمل
إلى مقاربة الملف بمسؤولية شاملة تضمن العدالة وتحمي المؤسسات الملتزمة.
