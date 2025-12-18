بالصورة... اليوم أيضاً فازت شبكة واحدة بجائزة "اللوتو" الأولى

للمرّة الثالثة على التوالي، فازت شبكة واحدة بجائزة "اللوتو" الكبرى، التي بلغت قيمتها أكثر من 7 مليارات ليرة لبنانيّة.

وأتت الأرقام الرابحة على الشكل التالي: 26 - 27 - 28 - 38 - 39 - 40، والرقم الإضافيّ 20.

وتجدر الإشارة إلى أنّه في الأسبوع الماضي، فازت شبكة واحدة بأكثر من 2.8 مليون دولار، بينما فاز أيضاً شخصٌ واحد يوم الإثنين الماضي، بأكثر من 1.5 مليون دولار.