القمة الأوروبية تدعو إلى نزع سلاح حزب الله وكل الفصائل المسلحة في لبنان

أكدت القمة الأوروبية دعم جهود لحصر السلاح بيد الدولة، ودعت إلى نزع سلاح وكل الفصائل المسلحة في بما يتوافق مع 1701.

كما طالبت القمة بـ خفض التصعيد والحفاظ على استقرار لبنان، وأدانت الهجمات الأخيرة على قوات اليونيفيل، مطالبةً بإجراء تحقيق شامل لتحديد المسؤولين.

كما شددت على احترام وحدة وسيادة ، ودعم الانتقال السياسي السلمي والشامل وحماية حقوق السوريين .

أما بالنسبة لغزة، فقد طالبت بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن، وتعزيز مهام المراقبة وتدريب الشرطة ، ونزع السلاح من وكل الفصائل المسلحة غير الحكومية .