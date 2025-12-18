"خلاصنا آتٍ"… "القوات" تحيي أمسية ميلادية ورسائل ثبات

أقامت " " لمناسبة الأعياد المجيدة ريسيتالًا ميلاديًا في معراب بعنوان "خلاصُنا آتٍ"، بدعوة من وعقيلته النائب ستريدا .

وأحيت الأمسية جوقة "ليفانوس" بقيادة نسرين الحصني، بمشاركة نحو أربعين مرنمًا وعازفًا، إلى جانب شيرين طرابلسي، فيما أضفى حضور الأطفال أجواء فرح وحيوية على القاعة. كما تخللت الأمسية قراءات ميلادية قدّمها ريم حرب ولوسيان شهوان من جهاز الإعلام والتواصل.



وشهد الريسيتال حضور أعضاء تكتل "الجمهورية القوية"، وأعضاء الهيئة التنفيذية والمجلس المركزي في الحزب، إضافة إلى شخصيات سياسية وإعلامية ومحازبين.



وفي ختام الأمسية، ألقى جعجع كلمة وجدانية من وحي المناسبة، عايد فيها الحضور معربًا عن سعادته باللقاء السنوي، ومثنيًا على أداء الجوقة وقيادتها. وتوقف عند عنوان الريسيتال "خلاصنا آتٍ"، معتبرًا أنه تعبير عن مسار طويل من الإيمان والثبات والالتزام بالمواقف، لا مجرّد شعار موسمي.



وشدّد على أن "القوات " التزمت دائمًا بما تقول وتفعل، ولم تساوم على قناعاتها رغم الكلفة العالية، مؤكدًا أن هذا الثبات يشكّل جوهر مسيرتها. وختم متمنيًا أعيادًا سعيدة، ومعبّرًا عن أمله بأن تستمر المسيرة المشتركة وأن تحمل السنوات المقبلة خلاصًا فعليًا للبنانيين جميعًا.