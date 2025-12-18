رابطة مخاتير شرقي البقاع تستنكر حادثة خطف الرائد المتقاعد احمد علي شكر

صدر عن شرقي البيان التالي:



"إنّنَـا رابطة مخاتير شرقيّ البقاع وبما نمثِّل من امتدادٍ اجتماعيٍّ ووطنيّ

نستنكر بشدة حادثة الخطف التي تعرض لها الرائد المتقاعد في السيد شكر ونطالب بالإفراج الفوري عنه .

والتزامًا منّا بهيكليّة المسؤوليّة :

نناشد الرؤساء الثلاثة والقوى الأمنية العمل الجاد والحثيث من أجل إطلاق سراحه فورًا، حفاظًا على أمن الوطن واستقراره ...



لأنَّ هذا التصرف غير المسؤول في حجزِ حريّتِه ومصادرةِ أمنهِ الإجتماعي والإنساني والعائلي يعرض أمن الوطن والمواطنين للخطر في هذه الظروف الاستثنائية من تاريخنَا.

كما أننا نؤكد دعمنا للقوات والأجهزة الأمنية في عملِها ونطالب الجهات المختصة بالتحرك السريع لإعادة الرائد المخطوف إلى أهله وضمان سلامته التي هي سلامة لكلِّ .

محذِّرين من التّمادي في التعرض لحياة وأمن أبنائِـنا لاسيما الذين خدموا هذا الوطن وبذلوا التّضحيات لإستتباب أمنه وأمن أهله ومنهم الرائد احمد شكر .

