تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رابطة مخاتير شرقي البقاع تستنكر حادثة خطف الرائد المتقاعد احمد علي شكر

Lebanon 24
18-12-2025 | 14:39
A-
A+
Doc-P-1457163-639016908673356260.jpg
Doc-P-1457163-639016908673356260.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن رابطة مخاتير شرقي البقاع البيان التالي:

"إنّنَـا رابطة مخاتير شرقيّ البقاع وبما نمثِّل من امتدادٍ اجتماعيٍّ ووطنيّ 
 نستنكر بشدة حادثة الخطف التي تعرض لها الرائد المتقاعد في الأمن العام السيد احمد علي شكر ونطالب بالإفراج الفوري عنه .
والتزامًا منّا بهيكليّة المسؤوليّة الوطنية الكبرى :
نناشد الرؤساء الثلاثة والقوى الأمنية العمل الجاد والحثيث من أجل إطلاق سراحه فورًا، حفاظًا على أمن الوطن واستقراره ...

لأنَّ هذا التصرف غير المسؤول في حجزِ حريّتِه ومصادرةِ أمنهِ الإجتماعي والإنساني والعائلي يعرض أمن الوطن والمواطنين للخطر في هذه الظروف الاستثنائية من تاريخنَا.
كما أننا  نؤكد دعمنا للقوات والأجهزة الأمنية في عملِها ونطالب الجهات المختصة بالتحرك السريع لإعادة الرائد  المخطوف إلى أهله وضمان سلامته التي هي سلامة لكلِّ لبنان.
محذِّرين من التّمادي في التعرض لحياة وأمن أبنائِـنا لاسيما الذين خدموا هذا الوطن وبذلوا التّضحيات لإستتباب أمنه وأمن أهله ومنهم الرائد احمد شكر  .
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مخاتير المنية شكروا أحمد الخير على جهوده بشأن الترخيص للرابطة الخاصة بهم
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 03:19:42 Lebanon 24 Lebanon 24
رابطة المتقاعدين في التعليم الاساسي اعلنت تضامنها مع رابطة موظفي القطاع العام
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 03:19:42 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة ادارية جديدة لرابطة مخاتير طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 03:19:42 Lebanon 24 Lebanon 24
رابطة الأساتذة المتقاعدين: إهمال الجامعة يهدد مستقبلها ويضرب سمعتها
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 03:19:42 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

الوطنية الكبرى

رابطة مخاتير

الأمن العام

احمد علي

علي شكر

البقاع

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
17:19 | 2025-12-18
Lebanon24
16:47 | 2025-12-18
Lebanon24
16:30 | 2025-12-18
Lebanon24
16:16 | 2025-12-18
Lebanon24
15:56 | 2025-12-18
Lebanon24
15:45 | 2025-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24