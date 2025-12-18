في اجتماع الناقورة غداً... شخصيّة إسرائيليّة بارزة ستكون حاضرة وهذا ما سيتمّ بحثه

أفادت القناة الـ12 الإسرائيليّة، أنّ " ستزيد مستوى تمثيلها في المفاوضات مع ".

وأضافت القناة الإسرائيليّة، أنّ " درازنين سيُشارك في اجتماع يوم غدّ الجمعة".

وأشارت إلى أنّ "إجتماع الناقورة سيبحث منع إستئناف الحرب مع لبنان، وسيتناول التعاون الاقتصاديّ عند الحدود".

أما القنان الـ15 الإسرائيليّة، فلفتت إلى أنّ "نائب رئيس القوميّ سيلتقي غداً في الناقورة، مبعوثاً لبنانيّاً، إضافة إلى مبعوثين أميركيين".