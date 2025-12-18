لمواكبة الحجر الصحي البيطري... وزارة الزراعة تدعو الإعلام إلى مرفأ بيروت

دعت ممثلي والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية إلى مواكبة أعمال البيطري التي تنفّذها الفرق المختصة في مرفأ على بواخر المواشي، ولا سيّما باخرة الأبقار الآتية من مصر العربية، وذلك غدًا الجمعة عند الساعة الحادية عشرة صباحًا.



وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه الدعوة تأتي في إطار تعزيز الشفافية ورفع مستوى الوعي بالإجراءات الوقائية المعتمدة، خصوصًا في ما يتعلق بمرض الحمى القلاعية، وإطلاع الرأي العام على الوضع الصحي القائم والتدابير المتخذة لحماية الحيوانية والصحة العامة.

