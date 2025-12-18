تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لبنان بين تصعيد اليوم… وشروط الغد

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
18-12-2025 | 16:16
A-
A+
Doc-P-1457187-639016967435201961.webp
Doc-P-1457187-639016967435201961.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عشية اجتماع لجنة “الميكانيزم” المقرّر غداً في الناقورة، انتهى هذا اليوم بمشهدٍ مزدوج بين التصعيد العسكري والضغط الدبلوماسي.
فبين غاراتٍ إسرائيلية رفعت منسوب التوتر على الجبهة الجنوبية، وتحركاتٍ دولية تحاول تثبيت دور الجيش  كضامنٍ للاستقرار، يدخل لبنان اجتماعاً يُنظر إليه كاختبارٍ مفصلي بين النار والسياسة.

التصعيد الإسرائيلي اليوم، قرأه رئيس مجلس النواب نبيه بري كرسالةٍ مباشرة إلى مؤتمر باريس الداعم للجيش اللبناني وإلى لجنة “الميكانيزم” نفسها، واصفاً الغارات بأنها أشبه بـ«حزامٍ ناري» يسبق النقاشات.

والنقاشات غدا في الناقورة برعاية الأمم المتحدة، وبمشاركة ممثلين عن لبنان وإسرائيل، ستبحث الملفات الثقيلة.
ورغم الحديث في الإعلام الإسرائيلي هذا المساء عن أن الاجتماع سيبحث منع التصعيد في لبنان، إلا أن المؤشرات تفيد بأنه سيضع الاجتماع ملف حصر السلاح على الطاولة، قبل أي وقف للعمليات العسكرية الإسرائيلية
 
وتشير التقديرات إلى أن البحث سيتناول إضافة الى مسألة حصر السلاح ومهام الجيش جنوب الليطاني، سيتناول آليات أو خطوات عملية لضبط الوضع الميداني، أو على الأقل تثبيت خطوط حمراء تمنع الانزلاق إلى مواجهة شاملة، ولا سيما عدم تغييرالوقائع على الأرض، كإنشاء مواقع جديدة أو تنفيذ توغلات تتجاوز الخطوط المتعارف عليها.
كما سيشمل التشديد على عدم استهداف قوات “اليونيفيل” أو عرقلة عملها، باعتبارها ركناً أساسياً في آلية التحقق والتهدئة.
ينتظر ان يشكل اجتماع غد، أرضية مشتركة، تمهد الى مفاوضات أطول حول وقف الأعمال العدائية وحصر السلاح و ترتيبات الحدود ومن ثم الطريق الى السلام.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لبنان بين خيارين :حربٌ شاملة أم تصعيدٌ للتفاوض؟
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 03:20:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بين الامس واليوم: البابا يصعد جلجلة لبنان (جزء٣)
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 03:20:21 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو طلب تأجيل جلسة محاكمته المقررة اليوم إلى الغد (يديعوت أحرونوت)
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 03:20:21 Lebanon 24 Lebanon 24
إجتماع باريس اليوم لدعم الجيش وسط مخاوف من تصعيد إسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 03:20:21 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

أخبار عاجلة

رئيس مجلس النواب نبيه بري

الأمم المتحدة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

نبيه بري

دبلوماسي

إسرائيل

الغارات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
17:19 | 2025-12-18
Lebanon24
16:47 | 2025-12-18
Lebanon24
16:30 | 2025-12-18
Lebanon24
15:56 | 2025-12-18
Lebanon24
15:45 | 2025-12-18
Lebanon24
15:40 | 2025-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24