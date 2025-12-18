تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

حزب الله مصرّ على أمرين وهذه رؤيته لما بعد تطورات الجنوب

Lebanon 24
18-12-2025 | 23:03
A-
A+
Doc-P-1457237-639017211426434246.webp
Doc-P-1457237-639017211426434246.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب ابراهيم بيرم في" النهار": عندما أطلق لبنان بلسان قائد الجيش العماد رودولف هيكل اعتراضه على الطلب الإسرائيلي بدخول منازل الجنوب للتأكد من خلوها من أي سلاح، لكي يتبدد القلق الإسرائيلي، بادر «حزب الله» وبيئته عمومًا إلى «تمجيد» هذا الفعل باعتباره جزءًا من مواجهة الإملاءات الإسرائيلية المتكررة. لكن ذلك كله كان مقرونًا بسؤال آخر مفاده: إلى أي مدى يمكن البلد أن يمضي قدمًا في مواجهته تلك؟
وعليه، ما لبث الحزب أن بدّل من لهجته الإيجابية تلك، عندما رصد، مع الراصدين، حملة مبرمجة نظمتها المؤسسة العسكرية تحت عنوان «هاكم الميدان مكشوف أمام الأنظار خاليًا من أي سلاح»، وعليه بات في وضع يُفترض أن يرضي إسرائيل ويطفئ نيران غضبها على لبنان.
لكن الأمر اختلف تمامًا عندما دخل على الخط مصطلح «آلية التحقق»، وكانت مظاهرها الأولى في بيت يانوح (صور) وفي وادي تولين (مرجعيون)، والحبل على الجرار، حيث اضطر الجيش أن يحفر لساعات طويلة أمام الكاميرات التوثيقية. إذ أضحى الأمر بالنسبة للحزب «تراجعًا وخضوعًا» إضافيًا من جانب الدولة التي، رغم كل ما قدمته من أدلة وبراهين، لم تستطع الحصول على أي ضمانة بوقف العدوانية الإسرائيلية.
بطبيعة الحال، لا يملك الحزب إلا تسجيل الاعتراض والقول إن ما استجد من ممارسات في الجنوب إنما هو لأن الدولة قبلت بالتخلي عن اتفاق وقف النار المحمي بالقرار 1701، وانزلقت إلى المفاوضات. لذا، فإن نموذج يانوح وتولين سيتكرر، والخوف أن يصير الجنوب كله أرضًا مفتوحة لإسكات إسرائيل.
 
حيال ذلك، يبقى السؤال: ماذا بعد عند الحزب، وما الذي يتوقعه في المرحلة المقبلة؟ يحرص الحزب على التأكيد يوميًا على أمرين:
الأول: أنه أخلى فعلًا منطقة جنوب الليطاني من أي وجود عسكري له، كما أن الحزب أعلن مرارًا بأنه لم يعد في وارد أي مواجهة عسكرية قريبة.
وانطلاقًا من ذلك، فإن السؤال الذي يفرض نفسه على الحزب: ماذا إذًا بعد، وأي تصور لديه؟
الإجابة القاطعة عنده أن التزامه اتفاق وقف النار لا يعني إطلاقًا إعلان خروجه من الميدان. ويدرك الحزب استتباعًا أن تمسكه بهذا الشعار ليس بالأمر اليسير في ظل متغيرات وتحولات داخلية وخارجية تلت عملية «طوفان الأقصى».
وبناءً عليه، صار الحزب يراهن على أمرين:
الأول، أن إسرائيل لن تترجم تهديداتها اليومية إلى شن حرب أخرى على لبنان.
الثاني، أن ذلك يعني إمكان قبول الآخرين بإمكان احتفاظه بسلاحه في سياق تسوية.
ويفصح الحزب عن استعداده للتحول إلى قوة دفاعية احتياطية إلى جانب الجيش، وهو مستعد للنظر في العروض الوافدة تحت عنوان «الاحتواء» و«تجميد السلاح».
ويؤكد في هذا السياق أن الرسالة المفتوحة التي سبق للحزب أن وجهها إلى الرؤساء الثلاثة قبل فترة أكدت استعداد الحزب لأداء دور دفاعي إلى جانب الجيش والشعب، على أن لا يكون لذلك علاقة بقرار الحرب والسلم، بل ضمن استراتيجية الأمن الوطني.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عون وسلام يتمايزان في ملف سلاح حزب الله وهذه هي الخلفيات
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 09:30:38 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: في عهد ميشال عون أصريت على هذا الأمر رغم معارضة "حزب الله" الشديدة
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 09:30:38 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء مصر يرفع سقف الخطاب ضد حزب الله
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 09:30:38 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر تشدد على التفاهم الامني وتجنّب الصدام مع حزب الله
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 09:30:38 Lebanon 24 Lebanon 24

المؤسسة العسكرية

الإسرائيلية

قائد الجيش

الإسرائيلي

حزب الله

إسرائيل

ابراهيم

مرجعيون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2025-12-19
Lebanon24
02:17 | 2025-12-19
Lebanon24
02:15 | 2025-12-19
Lebanon24
02:03 | 2025-12-19
Lebanon24
02:00 | 2025-12-19
Lebanon24
01:45 | 2025-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24