تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"معركة بري": النصاب يسقط المعارضة والانتخابات إلى تأجيل

هتاف دهام - Hitaf Daham

|
Lebanon 24
19-12-2025 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1457285-639017316369497225.webp
Doc-P-1457285-639017316369497225.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ما جرى في جلسة مجلس النواب أمس لم يكن حدثاً تشريعياً عادياً، بل معركة سياسية مكتملة العناصر انتهت بفوز واضح لرئيس المجلس نبيه برّي. إذ إن انعقاد الجلسة بحد ذاته شكل رسالة بأن ميزان القوى داخل البرلمان لا يزال يسمح له بإدارة اللعبة التشريعية والتحكم بتوقيتها، رغم محاولات التعطيل والانسحاب. ربح معركة النصاب لم يكن تفصيلاً إجرائياً، بل تثبيتاً لدور بري كضابط إيقاع قادر على جمع الحد الأدنى اللازم لتمرير ما يريده عندما تتقاطع المصالح أو تفرض الضرورات.

الخطوة الأكثر دلالة تمثلت في تحصين القوانين عبر إقفال محضر الجلسة قبل فقدان النصاب، وهي خطوة سياسية محسوبة بدقة حولت القوانين المقرة إلى نافذة حكماً، وأقفلت الباب أمام أي محاولة لاحقة لإسقاطها أو التشكيك بشرعيتها. وبهذا المعنى، لم يكتف رئيس المجلس بإدارة الجلسة، بل أدار نتائجها مسبقاً، وأفرغ أي اعتراض لاحق من مفاعيله العملية.

أما تمرير قرض الجنوب بقيمة 250 مليون دولار، فشكل جوهر الجلسة سياسياً، كونه البند الأهم بالنسبة إلى "الثنائي الشيعي"، ما يجعل الجلسة عملياً جلسة إنجاز الهدف، حيث تحقق المطلوب وانتهت المعركة قبل أن تبدأ فصول تعطيلها. في المقابل، فشلت المعارضة في تحويل اعتراضها السياسي إلى فعل تعطيل فعلي، واكتفت بالاعتراض الإعلامي والرمزي.

غير أن لحظة فقدان النصاب لاحقاً لم تمرّ من دون تحميل مسؤوليات سياسية، إذ نقل أحد نواب الوفاء للمقاومة أن رئيس الحكومة نواف سلام كان العامل الحاسم في تطيير النصاب، مشيراً إلى أن خروجه من القاعة تبعه عدد من النواب، ما أدّى إلى فقدان النصاب ورفع الجلسة. ووفق رواية هذا النائب، فإن الجلسة سقطت تحديداً عند الوصول إلى بند قانون إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، وهو قانون يعد بحكم المجمد منذ جلسة أيلول الماضي التي فقدت نصابها أيضاً على خلفية الخلاف حول اقتراع المغتربين. وأعاد هذا التفصيل التذكير بأن بعض القوانين العالقة، رغم طابعها الاجتماعي والإداري، ما زالت رهينة الاشتباك السياسي، وتستخدم كنقاط كسر توازن داخل الجلسات التشريعية.

في موازاة ذلك، حملت مشاركة كتلة الاعتدال الوطني دلالة إضافية، إذ عكست أنها لم تتلقّ، بحسب مصادر سياسية، أي اعتراض سعودي على المشاركة، ما يشير إلى أن هذه الخطوة جاءت ضمن هامش إقليمي غير معارض، أو على الأقل غير مستفز، وتعكس مقاربة براغماتية تفضل تسيير المؤسسات على تسجيل المواقف. فالاعتدال واللقاء الديمقراطي، رغم تقاطعهما مع معارضي بري في مسألة اقتراع المغتربين من أماكن إقامتهم، يختلفان عن حزب القوات اللبنانية في تمسكهما بعدم تعطيل الجلسات المخصّصة للتشريع. وهذه المشاركة تتقاطع أيضاً مع مناخ سياسي داخلي جديد يقوم على تفاهم واضح بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري على تفعيل عمل المؤسسات، ما يشي بحالة من التناغم بين الرئاستين، ولو ضمن حدود المصالح المتبادلة، لتفادي الشلل الكامل وإعادة تشغيل الحد الأدنى من الحياة الدستورية.

في المقابل، كان قانون الانتخاب الغائب الأكبر عن الجلسة، وغيابه لم يكن صدفة، بل مؤشراً إلى أن ملف الانتخابات لا يزال مؤجلاً عمداً، وأن لا نيّة حقيقية لفتحه في هذا التوقيت. وهنا تطرح الجلسة احتمال أن ما جرى ليس سوى بروفة سياسية، ونموذجاً يمكن استخدامه لاحقاً لتأمين تشريع الضرورة أو لتبرير تأجيل الاستحقاق الانتخابي تحت عناوين تقنية أو توافقية. فقد أشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من مجلس النواب إلى أنه في حال اعتماد خيار إعادة فتح المهل أمام المغتربين للتسجيل على لوائح الاقتراع لانتخاب النواب الـ128، فإن ذلك سيترتب عليه حكماً إقرار تمديد تقني لولاية مجلس النواب.

ويمكن القول إن النصاب النيابي تحول إلى ورقة سياسية تستخدم تبعاً لموقع كل طرف من الاستحقاق الانتخابي، ما يفرض على الكتل النيابية مسؤولية البحث عن تسوية تشريعية تفصل قانون الانتخابات عن مناخ الاشتباك الحاد الذي تصاعد أخيراً، ولا سيما مع الحملات التي شنها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على رئيس المجلس نبيه بري، في سياق رفع السقف السياسي والدفع باتجاه اعتماد اقتراع المغتربين للنواب الـ128 في مواجهة خصومه. وفي هذا الإطار يأتي المؤتمر الصحافي الذي يعقده جعجع اليوم في معراب لتكريس موقفه من التطورات السياسية، ولا سيما ملف الانتخابات النيابية، في ظل احتدام السجال حولها.

وبهذا المعنى، شكلت الجلسة اختبار قوة ورسالة واضحة في آن واحد، الرئيس بري ما زال قادراً على فرض الإيقاع داخل البرلمان، والتفاهم الظرفي على النصاب أمس مع كتلة الاعتدال واللقاء الديمقراطي وتكتل لبنان القوي قد يتحول غداً إلى أداة لتمرير خيارات أكبر، وعلى رأسها التحكم بمصير الاستحقاق الانتخابي، في ظل معارضة عاجزة عن كسر المعادلة، ومشهد سياسي يميل إلى إدارة الاشتباك بدل حسمه.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"معركة" على نصاب الجلسة التشريعية اليوم وانعقادها يفتح النقاش على مصير الانتخابات
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 12:07:41 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن لا تحبذ تأجيل أي استحقاق انتخابي وتخشى ضغطا على"المعارضة الشيعية"
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 12:07:41 Lebanon 24 Lebanon 24
معركة بلدية حامية و"إذا شاطرين يَأَمّنوا النصاب"
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 12:07:41 Lebanon 24 Lebanon 24
المعارضة تحشد لمقاطعة جلسة مجلس النواب واتصالات مقابلة لتأمين النصاب
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 12:07:41 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

نبيه برّي

نائب رئيس

اللبنانية

نبيه بري

الجمهوري

جمهورية

الصحاف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

هتاف دهام - Hitaf Daham

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2025-12-19
Lebanon24
04:44 | 2025-12-19
Lebanon24
04:37 | 2025-12-19
Lebanon24
04:15 | 2025-12-19
Lebanon24
04:00 | 2025-12-19
Lebanon24
03:58 | 2025-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24