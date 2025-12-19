تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن قارورة الغاز؟

تراجع اليوم، سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 25 ألف ليرة، والمازوت 27 ألف ليرة فيما استقر سعر قارورة ، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.408.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.448.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.297.000 ليرة لبنانيةالغاز: 1.169.000 ليرة لبنانية