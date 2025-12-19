تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
20
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
12
o
زحلة
14
o
بعلبك
6
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
إجراءات صارمة وشفافية في استيراد الأبقار
Lebanon 24
19-12-2025
|
03:34
photos
أكدت
وزارة الزراعة
أن كل الإجراءات الحجرية والصحية المتعلقة بوصول باخرة الأبقار
القادمة
من
جمهورية
مصر العربية نُفذت وفق المعايير الرسمية المعتمدة. ويأتي ذلك بعد قرار وزير الزراعة بمنع الاستيراد مؤقتًا، حيث كانت هناك ثلاث شحنات في البحر: من مصر،
أوكرانيا
، والبرازيل، حتى نهاية العام.
ووصلت الباخرة
المصرية
إلى مرفأ
بيروت
في 16 كانون الأول، وتم على الفور تشكيل لجنة علمية برئاسة عضو
المجلس الأعلى
للزراعة وخبير الثروة الحيوانية المهندس خير
الجراح
. وقامت اللجنة بأخذ عينات من العجول المخصصة للحم، وأظهرت نتائج الفحوصات خلوّها من أي أمراض، وخاصة الحمى القلاعية.
وأعلنت الوزارة أنه تم اليوم في 19 كانون الأول، تلقيح العجول بلقاح الحمى القلاعية الجديد SET 1 القادم من مصر، ضمن الإجراءات الوقائية المعتمدة. وأوصت اللجنة بالاستمرار في الفحوصات والمتابعة الدقيقة، إضافة إلى تطبيق إجراءات التلقيح والحجر الصحي في ثلاث مزارع في
زحلة
والمرج تحت إشراف فريق وزارة الزراعة.
ودعت الوزارة
وسائل الإعلام
إلى المرفأ لمتابعة الإجراءات الميدانية التي تنفذها اللجنة العلمية وفريق الثروة الحيوانية، تعزيزًا للشفافية ورفع مستوى الوعي العام حول حماية الثروة الحيوانية والصحة العامة.
هكذا يُجنّب الجيش اللبنانيين الضربات الإسرائيليّة
Lebanon 24
هكذا يُجنّب الجيش اللبنانيين الضربات الإسرائيليّة
05:00 | 2025-12-19
19/12/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثة شاب داخل منزله والتحقيقات جارية
Lebanon 24
العثور على جثة شاب داخل منزله والتحقيقات جارية
04:44 | 2025-12-19
19/12/2025 04:44:42
Lebanon 24
Lebanon 24
اتصال هاتفي بين شيخ العقل وجنبلاط.. ولقاء قريب مرتقب
Lebanon 24
اتصال هاتفي بين شيخ العقل وجنبلاط.. ولقاء قريب مرتقب
04:37 | 2025-12-19
19/12/2025 04:37:25
Lebanon 24
Lebanon 24
حتى هذا الموعد.. الأمن العام يمدد التسهيلات الإضافية للرعايا السوريين والفلسطينيين
Lebanon 24
حتى هذا الموعد.. الأمن العام يمدد التسهيلات الإضافية للرعايا السوريين والفلسطينيين
04:15 | 2025-12-19
19/12/2025 04:15:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الديبلوماسية خيار اميركي... تقدم ملحوظ يشجع على كبح اسرائيل
Lebanon 24
الديبلوماسية خيار اميركي... تقدم ملحوظ يشجع على كبح اسرائيل
04:00 | 2025-12-19
19/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
