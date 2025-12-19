إجراءات صارمة وشفافية في استيراد الأبقار

أكدت أن كل الإجراءات الحجرية والصحية المتعلقة بوصول باخرة الأبقار من مصر العربية نُفذت وفق المعايير الرسمية المعتمدة. ويأتي ذلك بعد قرار وزير الزراعة بمنع الاستيراد مؤقتًا، حيث كانت هناك ثلاث شحنات في البحر: من مصر، ، والبرازيل، حتى نهاية العام.



ووصلت الباخرة إلى مرفأ في 16 كانون الأول، وتم على الفور تشكيل لجنة علمية برئاسة عضو للزراعة وخبير الثروة الحيوانية المهندس خير . وقامت اللجنة بأخذ عينات من العجول المخصصة للحم، وأظهرت نتائج الفحوصات خلوّها من أي أمراض، وخاصة الحمى القلاعية.



وأعلنت الوزارة أنه تم اليوم في 19 كانون الأول، تلقيح العجول بلقاح الحمى القلاعية الجديد SET 1 القادم من مصر، ضمن الإجراءات الوقائية المعتمدة. وأوصت اللجنة بالاستمرار في الفحوصات والمتابعة الدقيقة، إضافة إلى تطبيق إجراءات التلقيح والحجر الصحي في ثلاث مزارع في والمرج تحت إشراف فريق وزارة الزراعة.



ودعت الوزارة إلى المرفأ لمتابعة الإجراءات الميدانية التي تنفذها اللجنة العلمية وفريق الثروة الحيوانية، تعزيزًا للشفافية ورفع مستوى الوعي العام حول حماية الثروة الحيوانية والصحة العامة.

