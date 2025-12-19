تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

إجراءات صارمة وشفافية في استيراد الأبقار

Lebanon 24
19-12-2025 | 03:34
أكدت وزارة الزراعة أن كل الإجراءات الحجرية والصحية المتعلقة بوصول باخرة الأبقار القادمة من جمهورية مصر العربية نُفذت وفق المعايير الرسمية المعتمدة. ويأتي ذلك بعد قرار وزير الزراعة بمنع الاستيراد مؤقتًا، حيث كانت هناك ثلاث شحنات في البحر: من مصر، أوكرانيا، والبرازيل، حتى نهاية العام.

ووصلت الباخرة المصرية إلى مرفأ بيروت في 16 كانون الأول، وتم على الفور تشكيل لجنة علمية برئاسة عضو المجلس الأعلى للزراعة وخبير الثروة الحيوانية المهندس خير الجراح. وقامت اللجنة بأخذ عينات من العجول المخصصة للحم، وأظهرت نتائج الفحوصات خلوّها من أي أمراض، وخاصة الحمى القلاعية.

وأعلنت الوزارة أنه تم اليوم في 19 كانون الأول، تلقيح العجول بلقاح الحمى القلاعية الجديد SET 1 القادم من مصر، ضمن الإجراءات الوقائية المعتمدة. وأوصت اللجنة بالاستمرار في الفحوصات والمتابعة الدقيقة، إضافة إلى تطبيق إجراءات التلقيح والحجر الصحي في ثلاث مزارع في زحلة والمرج تحت إشراف فريق وزارة الزراعة.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام إلى المرفأ لمتابعة الإجراءات الميدانية التي تنفذها اللجنة العلمية وفريق الثروة الحيوانية، تعزيزًا للشفافية ورفع مستوى الوعي العام حول حماية الثروة الحيوانية والصحة العامة.
