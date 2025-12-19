اتصال هاتفي بين شيخ العقل وجنبلاط.. ولقاء قريب مرتقب

صدر عن المكتب الاعلامي في مشيخة العقل لطائفة البيان التالي:



"جرى تواصل هاتفي بين شيخ العقل لطائفة الشيخ الدكتور ووليد بك ، وقد جرى الاتفاق على لقاء قريب بعد عودة جنبلاط من السفر، وذلك في اطار التواصل المستمر، وبخصوص قضايا مطروحة على مستوى الطائفة والوطن".



