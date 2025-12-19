شحادة: طالب بتعديل تعويضات المهجّرين بعد ان فقدت قيمتها

شكر وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور والموازنة وكافة اللجان النيابية المشاركة على درس موزانة وزارتي المهجرين ووزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وذكر شحادة عبر منصة "اكس" بأن" آخر موازنة صرفت للصندوق كانت في عام 2017 وقيمتها 40 مليار ولا يزال منها حوالي 25 مليار في الصندوق لم يتم استلامها من قبل أصحاب العلاقة نظراً لتدنّي قيمة التعويضات (وذلك لاحتسابها على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، فبدلاً من تقاضي المهجر ما يوازي 20000 دولار أميركي أصبح يتقاضى اليوم ما يقارب 300$)". اضاف:"نذكّر أيضاً أننا تقدّمنا بكتاب الى لصرف مبلغ بقيمة 30 مليون دولار للصندوق كدفعة أولى من أموال المهجرين، بالإضافة الى المطالبة بتعديل قيمة التعويضات لتعود الى قيمتها الفعلية كما كانت في السابق".