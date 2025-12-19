توجّه رئيس حزب سمير جعجع إلى قائلا:" على رئيس مجلس النواب تطبيق النظام الداخلي وهو ليس مطلق الصلاحية بل صلاحيته مقيدة بالنظام الداخلي وهو يمارس منذ ٣٥ عامًا كأن صلاحيته مطلقة"، متهما الرؤساء الثلاثة بـ"التواطؤ إذ تمكنوا من تأمين النصاب لجلسة مجلس النواب التي انعقدت أمس".



واعتبر في مؤتمر صحفي أنّ لترويكا خراب على البلد وتضرب مبدأ فصل السلطات وهي لا تبشر بالخير".



أضاف:" مجلس النواب لا يعمل بالشكل اللازم ونحن لا نتنافس مع رئاسة المجلس".



وقال:" كل الأعذار التي أُعطيت لعقد جلسة الهيئة العامة يوم أمس هي جزئيات صغيرة مقارنة بالمشكلة الكبيرة وهي طريقة إدارة المجلس النيابي".



تابع:" إنّ دور القوّات اللّبنانيّة ليس دورا حزبيا ضيّقا يشبه دور الأحزاب التقليديّة داخل المجتمعات بل هو نضال تراكميّ يحمل إرث شعب متجذّر منذ آلاف السنين في هذه الأرض".



واعتبر أنّ مشروع النائب "الهائل" بشأن اقتراع المغتربين ليس له مثيل في التاريخ ومن يلعب بالنظام الداخلي للمجلس هو من يقاطع التشريع، قائلا:" الجميع يشتكي بالمجالس المغلقة من ممارسات الرئيس برّي في مجلس النواب".



وتوجّه جعجع للمغتربين قائلا:" ترتكب بحقكم جرائم كثيرة فلا تصدقوا ما يقال ومن الواضح أن رئيس المجلس النيابي لا يريد أن يصوت المغترب في البلد الذي يتواجد فيه".



وقال:" كان على رئيس الحكومة مراجعة موضوع مشروع القانون المعجل المكرر للانتخابات النيابية مع الرئيس لكن الرئيس سلام الذي تربطنا به صداقة شخصية حضر الجلسة النيابية يوم أمس وكان ذلك شيئًا لم يكن".



أضاف:" لا اقتراحاً للحلّ إلا لدى الرئيس جوزاف عون لذلك أوجّه له رسالة مفتوحة بأنّه الوحيد القادر على إنقاذ الاستحقاق الإنتخابي وإعطاء المغتربين حقهم عبر صلاحياته".

وإلى رئيس الجمهورية، قال جعجع:" بعد كل ما حصل، تبقى أنت الوحيد القادر على إعطاء المغترب اللبناني الحق في الانتخاب، انطلاقاً من الدستور الذي أنت مؤتمن عليه، ومن خطاب القسم، والمادة 49 من الدستور، وأحكام الفقرة العاشرة من المادة 53 من الدستور، وكذلك المادة 154 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تلزم انعقاد المجلس النيابي خلال ثلاثة أيام من رسالة رئيس الجمهورية. وبناء على ثقة الشعب اللبناني، وبعد أن باتت الانتخابات النيابية في موقع الخطر الجدي بسبب التعطيل المتعمد الذي ينتهجه رئيس مجلس النواب خلافاً للدستور والأكثرية النيابية، وبناء على كل ما سبق، لم يبقَ باب للخلاص سوى بتوجيه فخامتكم رسالة إلى مجلس النواب تطلبون فيها من رئيس المجلس الانعقاد خلال ثلاثة أيام لبت المشروع المعجل من الحكومة لقانون الانتخابات النيابية. إن ممارستكم لهذه الصلاحية الدستورية المناطة بكم في هذه اللحظة المصيرية من تاريخ ستشكل خطوة حاسمة لانتشال الاستحقاق الدستوري القادم من المجهول، ولتثبيت حقوق اللبنانيين في إعادة إنتاج السلطة أينما تواجدوا، دون تقويد أو تحجيم أو انتقاص".