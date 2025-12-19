جعجع "بدل ما يكحّلها عماها"

استغربت أوساط سياسية السياسة الهجومية، التي يعتمدها " " تجاه المواقع الرئاسية الثلاثة منذ مقاطعته قداس الحبر الأعظم قداسة البابا لاوون الرابع عشر ومرورًا بالمواقف التي أعلنها في المؤتمر العام لـ "القوات" في معراب، ووصولًا إلى استفزاز النواب الذين حضروا الجلسة التشريعية، وانتهاء باتهام الرئاستين الأولى والثالثة بـ "التواطؤ" مع الرئيس لتمرير الجلسة التشريعية، التي سجّل فيها رئيس مجلس النواب وجميع النواب الذين قاطعوا الجلسة هدفًا مباشرًا في مرماهم.



وختمت هذه الأوساط بالقول "بدلًا من أن يكّحلها الدكتور جعجع عماها"، مع الإشارة إلى هذا الاتهام لرئيس الجمهورية بالمباشر من شأنه أن "يكسر الجرة" بين ومعراب، على رغم تصريح النائب عدوان بأن العلاقة بين رئيس الجمهورية و"الحكيم" ممتازة.

