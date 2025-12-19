تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

جعجع "بدل ما يكحّلها عماها"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
19-12-2025 | 07:42
A-
A+
Doc-P-1457438-639017521896298717.jpg
Doc-P-1457438-639017521896298717.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استغربت أوساط سياسية السياسة الهجومية، التي يعتمدها رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع تجاه المواقع الرئاسية الثلاثة منذ مقاطعته قداس الحبر الأعظم قداسة البابا لاوون الرابع عشر ومرورًا بالمواقف التي أعلنها في المؤتمر العام لـ "القوات" في معراب، ووصولًا إلى استفزاز النواب الذين حضروا الجلسة التشريعية، وانتهاء باتهام الرئاستين الأولى والثالثة بـ "التواطؤ" مع الرئيس نبيه بري لتمرير الجلسة التشريعية، التي سجّل فيها رئيس مجلس النواب على جعجع وجميع النواب الذين قاطعوا الجلسة هدفًا مباشرًا في مرماهم.

وختمت هذه الأوساط بالقول "بدلًا من أن يكّحلها الدكتور جعجع عماها"، مع الإشارة إلى هذا الاتهام لرئيس الجمهورية بالمباشر من شأنه أن "يكسر الجرة" بين بعبدا ومعراب، على رغم تصريح النائب جورج عدوان بأن العلاقة بين رئيس الجمهورية و"الحكيم" ممتازة.
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
جعجع: جبران باسيل "صاحب مبدأ" في ما يتعلّق بمصالحه
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 20:03:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"القوات" تتحفظ على ضمّ"الكتائب" لتحالف جنبلاط - جعجع في الجبل
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 20:03:20 Lebanon 24 Lebanon 24
في حيّ الضيعة... أطلقا النار على إبن عمّهما
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 20:03:20 Lebanon 24 Lebanon 24
منشور لافت لـ"جعجع"... هذا مضمونه
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 20:03:20 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

القوات اللبنانية

سمير جعجع

اللبنانية

نبيه بري

على جعجع

الجمهوري

رئيس حزب

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2025-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:55 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:12 | 2025-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:51 | 2025-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:51 | 2025-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:49 | 2025-12-19
Lebanon24
12:42 | 2025-12-19
Lebanon24
12:39 | 2025-12-19
Lebanon24
12:20 | 2025-12-19
Lebanon24
12:11 | 2025-12-19
Lebanon24
12:11 | 2025-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24