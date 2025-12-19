تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
جعجع "بدل ما يكحّلها عماها"
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
19-12-2025
|
07:42
استغربت أوساط سياسية السياسة الهجومية، التي يعتمدها
رئيس حزب
"
القوات اللبنانية
"
سمير جعجع
تجاه المواقع الرئاسية الثلاثة منذ مقاطعته قداس الحبر الأعظم قداسة البابا لاوون الرابع عشر ومرورًا بالمواقف التي أعلنها في المؤتمر العام لـ "القوات" في معراب، ووصولًا إلى استفزاز النواب الذين حضروا الجلسة التشريعية، وانتهاء باتهام الرئاستين الأولى والثالثة بـ "التواطؤ" مع الرئيس
نبيه بري
لتمرير الجلسة التشريعية، التي سجّل فيها رئيس مجلس النواب
على جعجع
وجميع النواب الذين قاطعوا الجلسة هدفًا مباشرًا في مرماهم.
وختمت هذه الأوساط بالقول "بدلًا من أن يكّحلها الدكتور جعجع عماها"، مع الإشارة إلى هذا الاتهام لرئيس الجمهورية بالمباشر من شأنه أن "يكسر الجرة" بين
بعبدا
ومعراب، على رغم تصريح النائب
جورج
عدوان بأن العلاقة بين رئيس الجمهورية و"الحكيم" ممتازة.
المصدر: خاص لبنان24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
القوات اللبنانية
سمير جعجع
اللبنانية
نبيه بري
على جعجع
الجمهوري
رئيس حزب
جمهورية
