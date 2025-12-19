تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

بري يستقبل مدبولي والوفد المصري… وتشاور في ملفات لبنان والمنطقة

Lebanon 24
19-12-2025 | 07:50
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، يرافقه وفد وزاري وديبلوماسي مصري، بحضور وزير الصناعة جو عيسى الخوري، سفير مصر لدى لبنان علاء موسى، سفير لبنان لدى مصر علي الحلبي، والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب علي حمدان.

وضمّ الوفد المصري نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرَي الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، الأمين العام لمجلس الوزراء اللواء علاء قاسم، المساعد الأول لرئيس مجلس الوزراء المهندسة رائدة الفيشاوي، مستشار رئيس مجلس الوزراء هاني يونس، والمتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء محمد الحمصاني.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين لبنان وجمهورية مصر العربية وسبل تعزيزها.

كما استقبل الرئيس بري مفتي طرابلس والشمال الشيخ أحمد طالب.
رئيس مجلس النواب نبيه بري

رئيس مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

الأمين العام

نائب رئيس

نبيه بري

جمهورية

طرابلس

