بري يستقبل مدبولي والوفد المصري… وتشاور في ملفات لبنان والمنطقة

استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المصري الدكتور مصطفى مدبولي، يرافقه وفد وزاري وديبلوماسي ، بحضور وزير الصناعة جو عيسى الخوري، سفير مصر لدى علاء موسى، سفير لبنان لدى مصر علي الحلبي، والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب علي حمدان.



وضمّ الوفد المصري ووزيرَي الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، لمجلس الوزراء اللواء علاء قاسم، المساعد الأول لرئيس مجلس الوزراء المهندسة رائدة الفيشاوي، مستشار رئيس مجلس الوزراء هاني يونس، والمتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء محمد الحمصاني.



وتناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين لبنان وجمهورية مصر العربية وسبل تعزيزها.



كما استقبل الرئيس مفتي والشمال الشيخ أحمد طالب.

