أبي رميا: إقرار قانون تمويل الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة فرصة حقيقية للمعالجة

اشار عضو النيابية ورئيس المنبثقة عن لجنة البيئة، النائب في بيان الى ان" اقرار القانون لتأمين مصادر تمويل للنفايات الصلبة وتنفيذه الجدي فرصة حقيقية لمعالجة أحد أكثر الملفات البيئية إلحاحًا".

وجاء في البيان:" الى كل البلديات بعد اقرار القانون لتأمين مصادر تمويل الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، وهو ثمرة عمل تراكمي امتد لسنوات من والدراسة والتشاور مع البلديات والجهات المعنية والخبراء في لجنة البيئة النيابية التي انتمي اليها منذ عام ٢٠٠٩.

يأتي هذا القانون استجابةً مباشرةً للأزمة المزمنة في ، وينطلق من قناعة راسخة بأن الحلول المستدامة لا يمكن أن تكون مركزية أو مؤقتة، بل يجب أن تقوم على تعزيز اللامركزية وتمكين البلديات من القيام بدورها الطبيعي في إدارة شؤونها البيئية.