أبي رميا: إقرار قانون تمويل الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة فرصة حقيقية للمعالجة

اشار عضو لجنة البيئة النيابية ورئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة البيئة، النائب سيمون ابي رميا في بيان الى ان" اقرار القانون لتأمين مصادر تمويل الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة وتنفيذه الجدي فرصة حقيقية لمعالجة أحد أكثر الملفات البيئية إلحاحًا".
وجاء في البيان:"بشرى سارة الى كل البلديات بعد اقرار القانون لتأمين مصادر تمويل الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، وهو ثمرة عمل تراكمي امتد لسنوات من النقاش والدراسة والتشاور مع البلديات والجهات المعنية والخبراء في لجنة البيئة النيابية التي انتمي اليها منذ عام ٢٠٠٩.
يأتي هذا القانون استجابةً مباشرةً للأزمة المزمنة في إدارة النفايات، وينطلق من قناعة راسخة بأن الحلول المستدامة لا يمكن أن تكون مركزية أو مؤقتة، بل يجب أن تقوم على تعزيز اللامركزية وتمكين البلديات من القيام بدورها الطبيعي في إدارة شؤونها البيئية.