موزعو الطحين في الجنوب يناشدون وزير العمل إعادة النظر بإجازات العمل

ناشد موزّعو مادة الطحين في الجنوب وزير العمل إعادة النظر في ملف إجازات العمل للعمّال السوريين بصفة حمّالين، محذّرين من تفاقم الأزمة نتيجة النقص الحاد في اليد العاملة، ولا سيّما في المناطق الجنوبية المتأثرة بالوضع الأمني.



وأوضح الموزّعون أن عدداً كبيراً من العمّال يرفضون التوجّه إلى الجنوب أو العمل في ظروف أمنية صعبة، ما يعرقل عمليات تنزيل وتوزيع الطحين، خصوصًا في ظل الإجراءات الأمنية المتّخذة جنوب .



وطالبوا بتسهيلات وإعفاءات خاصة لعمّال التحميل والتنزيل، مؤكدين أن استمرار التعقيدات الإدارية يهدّد الأمن الغذائي، في وقت يرزح فيه أهالي الجنوب تحت ضغوط معيشية وأمنية متزايدة.





