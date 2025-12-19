مطلوب سقط في قبضة الأمن.. هكذا كان يسرق الهواتف (صورة)

أضاف البلاغ:" بعد متابعة الفصيلة للتحقيق في الواقعة، تبيّن أن الرقم الذي اعتمده المشتبه به سبق أن استُخدم في عملية احتيال مماثلة بتاريخ 23-11-2025، حيث قدّم مواطن آخر شكوى تفيد بسرقة هاتفه بالطريقة ذاتها. وبناءً على الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت من توقيف الفاعل، ويدعى ج. م. (مواليد عام 1996، لبناني). بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه".ختم:" لذلك، وبناء على إشارة المختص، تُعمّم صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله، الحضور إلى مركز فصيلة انطلياس الكائن في مجمع انطلياس، أو الاتّصال على الرقم: 713517-04، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".