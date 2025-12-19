تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
مطلوب سقط في قبضة الأمن.. هكذا كان يسرق الهواتف (صورة)
19-12-2025
09:08
|
09:08
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ
شعبة العلاقات
العامّة في بلاغ، عن أنّه "بتاريخ 13-12-2025، قدّم أحد المواطنين شكوى لدى فصيلة انطلياس في وحدة
الدرك الإقليمي
، أفاد فيها بأنه وقع ضحية عملية احتيال وسرقة لهاتفه الخليوي. وأوضح أنه كان يعرض الهاتف للبيع عبر تطبيق إلكتروني مخصص للإعلانات المبوبة، وتم الاتفاق مع مشتبه به على استلامه في محلة
جل الديب
. وعند وصول المشتبه به، قام بفحص الهاتف، ثم فرّ هاربًا حاملاً الجهاز".
أضاف البلاغ:" بعد متابعة الفصيلة للتحقيق في الواقعة، تبيّن أن الرقم الذي اعتمده المشتبه به سبق أن استُخدم في عملية احتيال مماثلة بتاريخ 23-11-2025، حيث قدّم مواطن آخر شكوى تفيد بسرقة هاتفه بالطريقة ذاتها. وبناءً على الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت
شعبة المعلومات
من توقيف الفاعل، ويدعى ج. م. (مواليد عام 1996، لبناني). بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه".
ختم:" لذلك، وبناء على إشارة
القضاء
المختص، تُعمّم
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله، الحضور إلى مركز فصيلة انطلياس الكائن في مجمع انطلياس، أو الاتّصال على الرقم: 713517-04، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".
