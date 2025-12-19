تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

برّي يوضح حقيقة نقل رئيس الوزراء المصري تحذيرات للبنان

Lebanon 24
19-12-2025 | 11:31
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في تصريح لقناة NBN، أن انعقاد جلسة مجلس النواب أمس أتاح إقرار قوانين مهمة جدًا كانت أكثر من ضرورية في هذه المرحلة.

وفي الشأن الإقليمي، أوضح بري أن رئيس الوزراء المصري لم يحمل أي تحذيرات خلال زيارته، مشددًا على أن مصر تلعب دورًا إيجابيًا لتجنيب لبنان أي تصعيد.
