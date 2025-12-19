تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

لاوندس من الشمال: هيبة الدولة تُبنى بالعمل

Lebanon 24
19-12-2025 | 11:32
ضمن جولاته على محافظتي الشمال وعكار، زارالمدير العام لأمن الدولة، اللواء الركن إدكار لاوندس، عكار، حيث اطّلع على الوضع الأمني والمتابعة الأمنية الاستعلاميّة والعمليات التي تعالجها مديريّة عكار الإقليميّة، ولا سيّما الملفات المتعلّقة بالتهريب ومكافحة الإرهاب.

وشدّد اللواء الركن في خلال لقائه الضباط والعسكريين على ضرورة حفظ الأمن في خلال فترة الأعياد المجيدة، داعيًا إلى أعلى درجات الجهوزية، مؤكدًا أنّ المسؤولية كبيرة وأنّ المطلوب اليقظة الدائمة.

بعدها انتقل إلى المركز الطبي الذي يتمّ استحداثه في محافظة عكار بأعلى وأحدث التقنيات، الكائن في مركز بلدية منيارة، حيث كان في استقباله أنطون عبود، رئيس اتحاد بلديات الشفت، الذي شكر اللواء لاوندس على جهود أمن الدولة في ضبط الأمن وحماية المواطنين، ولا سيّما في ملف غش أصحاب مولدات الكهرباء.

وفي طرابلس، تفقّد اللواء الركن مديرية الشمال الإقليمية، وعقد اجتماعًا مع الضباط والعسكريين، شدّد في خلاله على أنّ الإلتزام بالقانون هو الأساس.

وأضاف أن أي خطأ يكلّف كثيرًا، مشدّدًا على عدم التراجع إلى الوراء، وعلى ضرورة التوقف عند أي مخالفة من دون تردّد، مؤكّدًا أنّ هيبة الدولة تُبنى بالعمل، وأنّ حقوق الناس بدأت تعود بفضل المتابعة الجدية والعمل المتواصل.

وختم اللواء الركن لاوندس جولته بزيارة مكتب كسروان في أمن الدولة في سرايا جونية والمركز الطبي فيها، واطّلع على الخدمات المتوافرة، مثنيًا على مستوى العمل القائم ومؤكّدًا أهمية تطوير الأداء بما يخدم المواطنين ويعزّز الثقة بالدولة ومؤسسات

كريم كبارة: الحكومة مطالبة بسرعة فرض هيبة الدولة والإصلاحات المالية
الخطيب من بليدا: الثقة بالدولة تُبنى بالعمل لا بالشعارات
الحاج: عندما تريد الدولة فرض هيبتها تعرف كيف ومتى
البساط: لا إزدهار قبل استعادة هيبة الدولة... و إعادة الإعمار تحتاج 14 مليار دولار
مكافحة الإرهاب

مديرية الشمال

المدير العام

محافظة عكار

رئيس اتحاد

أمن الدولة

مديرية ال

طرابلس

