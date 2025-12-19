لاوندس من الشمال: هيبة الدولة تُبنى بالعمل

ضمن جولاته على محافظتي وعكار، زارالمدير العام لأمن الدولة، اللواء الركن إدكار لاوندس، ، حيث اطّلع على الوضع الأمني والمتابعة الأمنية الاستعلاميّة والعمليات التي تعالجها مديريّة عكار الإقليميّة، ولا سيّما الملفات المتعلّقة بالتهريب ومكافحة الإرهاب.

وشدّد اللواء الركن في خلال لقائه الضباط والعسكريين على ضرورة حفظ الأمن في خلال فترة الأعياد المجيدة، داعيًا إلى أعلى درجات الجهوزية، مؤكدًا أنّ المسؤولية كبيرة وأنّ المطلوب اليقظة الدائمة.

بعدها انتقل إلى المركز الطبي الذي يتمّ استحداثه في بأعلى وأحدث التقنيات، الكائن في مركز بلدية منيارة، حيث كان في استقباله أنطون عبود، بلديات الشفت، الذي شكر اللواء لاوندس على جهود في ضبط الأمن وحماية المواطنين، ولا سيّما في ملف غش أصحاب مولدات الكهرباء.

وفي ، تفقّد اللواء الركن الإقليمية، وعقد اجتماعًا مع الضباط والعسكريين، شدّد في خلاله على أنّ الإلتزام بالقانون هو الأساس.

وأضاف أن أي خطأ يكلّف كثيرًا، مشدّدًا على عدم التراجع إلى الوراء، وعلى ضرورة التوقف عند أي مخالفة من دون تردّد، مؤكّدًا أنّ هيبة الدولة تُبنى بالعمل، وأنّ حقوق الناس بدأت تعود بفضل المتابعة الجدية والعمل المتواصل.

وختم اللواء الركن لاوندس جولته بزيارة مكتب كسروان في أمن الدولة في سرايا والمركز الطبي فيها، واطّلع على الخدمات المتوافرة، مثنيًا على مستوى العمل القائم ومؤكّدًا أهمية تطوير الأداء بما يخدم المواطنين ويعزّز الثقة بالدولة ومؤسسات