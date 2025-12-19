تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

غدًا.. وزارة الزراعة تبدأ حملة تلقيح الأبقار ضد الحمى القلاعية في البقاع الغربي

Lebanon 24
19-12-2025 | 11:39
تُعلن وزارة الزراعة انطلاق حملة تحصين الأبقار ابتداءً من الغد عند الساعة التاسعة صباحًا في منطقة البقاع الغربي، وذلك في إطار مواصلة الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة مرض الحمى القلاعية، والحد من انتشار المرض، وحماية الثروة الحيوانية في لبنان.


وتتوجّه وزارة الزراعة بجزيل الشكر والتقدير إلى وزارة الزراعة في جمهورية مصر العربية الشقيقة على تزويد لبنان باللقاح الخاص بالعترة الجديدة (SET 1)، في سياق التعاون الأخوي والدعم المتبادل بين البلدين.


وستُباشَر الحملة بتلقيح الأبقار غير المصابة، على أن تشمل المرحلة الأولى نحو خمسين ألف جرعة، مع إعادة التلقيح بعد عشرين يومًا وفقًا للبروتوكولات البيطرية المعتمدة.


كما تُثمّن الوزارة عاليًا صبر المربين وصمودهم في مواجهة هذه الجائحة، وتشيد في الوقت نفسه بجميع شركاء الوزارة على ما يقدّمونه من دعم مباشر للمربين، ومن مساندة لوجستية وتقنية لفرق العمل الميدانية التابعة للوزارة، بما يُسهم في إنجاح الحملة وتحقيق أهدافها الصحية والوقائية.


وتؤكّد وزارة الزراعة أن مربي المواشي في لبنان يشكّلون ركيزة أساسية في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، وتدعو إلى الالتزام بسعر الحليب التوجيهي الصادر عنها، كما تطمئن المواطنين إلى أن مرض الحمى القلاعية لا ينتقل إلى الإنسان بأي شكل من الأشكال، وتشجّع على شراء الحليب وتناول مشتقاته واللحوم بشكل طبيعي وآمن.


وتُجدّد وزارة الزراعة دعوتها إلى التعاون الكامل مع الفرق البيطرية الميدانية، والالتزام بالإرشادات الوقائية والتوجيهات الصادرة عن الوزارة، حفاظًا على سلامة الثروة الحيوانية واستدامة القطاع الزراعي في لبنان.
