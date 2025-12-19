يعقوبيان: مؤسسات غير قانونية تهدد سلامة النظام المالي

اعلنت النائبة ، انها " تقدّمتُ بسؤالٍ نيابيّ إلى الحكومة حول عدم اتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة بحقّ الجمعيّات غير الحكوميّة والمؤسّسات التي تمارس أعمالاً مصرفية من دون ترخيص، لا سيّما " ".



وقالت: "هذا الواقع المخالف للقانون لم يعد تفصيلاً إدارياً، بل تحوّل إلى خطر مباشر على سلامة النظام المالي، في تجاهلٍ واضح لأحكام قانون النقد والتسليف، ولا سيّما المادّة 206 التي تُلزم تحرّك العامّة بناءً على طلب في ما يتعلّق بمخالفات أحكام القانون.



واشارت الى ان "المطلوب اليوم أن يقوم المصرف المركزي بدوره الحقيقي في تطبيق القانون، عبر التوجّه مباشرةً إلى ، والتحرّك الجديّ ضد هذه الجمعيّات". (الوكالة الوطنية)

