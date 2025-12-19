تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

يعقوبيان: مؤسسات غير قانونية تهدد سلامة النظام المالي

Lebanon 24
19-12-2025 | 11:51
اعلنت النائبة بولا يعقوبيان، انها " تقدّمتُ بسؤالٍ نيابيّ إلى الحكومة حول عدم اتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة بحقّ الجمعيّات غير الحكوميّة والمؤسّسات التي تمارس أعمالاً مصرفية من دون ترخيص، لا سيّما "جمعية مؤسسة القرض الحسن".

 وقالت: "هذا الواقع المخالف للقانون لم يعد تفصيلاً إدارياً، بل تحوّل إلى خطر مباشر على سلامة النظام المالي، في تجاهلٍ واضح لأحكام قانون النقد والتسليف، ولا سيّما المادّة 206 التي تُلزم تحرّك النيابة العامّة بناءً على طلب مصرف لبنان في ما يتعلّق بمخالفات أحكام القانون.

واشارت الى ان "المطلوب اليوم أن يقوم المصرف المركزي بدوره الحقيقي في تطبيق القانون، عبر التوجّه مباشرةً إلى القضاء، والتحرّك الجديّ ضد هذه الجمعيّات". (الوكالة الوطنية)
