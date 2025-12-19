تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

كيف علّقت الخارجية الأميركية على المحادثات بين لبنان وإسرائيل؟

Lebanon 24
19-12-2025 | 12:06
أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو "أننا لا نريد أن يستعيد حزب الله قدراته على تهديد إسرائيل".

وتابع: "نأمل أن تكون في لبنان حكومة قوية وألا يعود حزب الله للسيطرة على الجنوب"، مشددا على "أننا سندعم الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله".

وأضاف "نأمل أن تمهد المحادثات بين لبنان وإسرائيل الطريق إلى الأمام وأن تمنع مزيداً من الصراع".

ولفت إلى أن "فنزويلا تتعاون مع إيران وحزب الله وعصابات تهريب المخدرات".
