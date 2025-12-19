كيف علّقت الخارجية الأميركية على المحادثات بين لبنان وإسرائيل؟

أكد الأميركي "أننا لا نريد أن يستعيد قدراته على تهديد ".



وتابع: "نأمل أن تكون في حكومة قوية وألا يعود حزب الله للسيطرة على الجنوب"، مشددا على "أننا سندعم لنزع سلاح حزب الله".



وأضاف "نأمل أن تمهد المحادثات بين لبنان وإسرائيل الطريق إلى الأمام وأن تمنع مزيداً من الصراع".



ولفت إلى أن " تتعاون مع وحزب الله وعصابات تهريب المخدرات".

