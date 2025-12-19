توقيف مطلوب بجرم السرقة… هذا ما ضبط بحوزته (صورة)

بتاريخ 12-12-2025، ادّعى أحد المواطنين أمام مخفر رميش في وحدة الدّرك الإقليمي ضدّ مجهول بجرم سرقة عدّة صناعيّة وقطع غيار سيّارات من داخل مرآب عائد له في بلدة عيتا الشّعب.بنتيجة التّحقيق، اشتبهت عناصر المخفر المذكور بشخصٍ من أصحاب السّوابق، وتمّ توقيفه بناءً على إشارة المختص، وقد ضُبِطَ في منزله أدوات غير عائدة للمدّعي.لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم هذه المديريّة العامّة صورة المضبوطات، وتطلب من أصحابها، بحال التّعرّف عليها، الاتصال بمخفر رميش على الرقم 470025-07، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.