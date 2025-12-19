اليونيفيل: لا مؤشرات على إعادة تسليح حزب الله في جنوب لبنان

أكّدت قوّة الموقّتة في "اليونيفيل"، أن "لا مؤشرات على إعادة تسليح في ولم نلاحظ أي دخول للأسلحة إلى جنوب ".



تابعت: "لم نسجل أي بناء لبنى تحتية عسكرية جديدة من جهات "غير حكومية" في جنوب لبنان"،معتبرةً "الوضع في جنوب لبنان لا يزال هشا".

