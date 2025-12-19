جمعية "بيروت ماراتون" تؤكد إقامة سباق الميلاد رغم قرار الاتحاد

أعلنت جمعية " ماراتون" في بيان، "إقامة سباق الميلاد المحدد موعده الساعة العاشرة صباح السبت 20 كانون الاول في واجهة بيروت البحرية".وجاء ذلك بعد تبلغ الجمعية من لالعاب القوى وقف التعاون معها وعدم الإشراف على أي سباق تنظّمه.ودعت الجمعية المسجلين في السباق إلى المشاركة ببطاقتهم ذاتها، مع إعادة كامل قيمة رسم الإشتراك لكلّ شخص مسجّل في السباق ولا يرغب بالمشاركة.وأكدت الجمعية استمرارها في "أداء رسالتها الرياضية والوطنية خدمةً للمجتمع والرياضيين"، واعلنت انها "تتحفظ عن عرض الأسباب التي أدّت إلى صدور القرار غير القانوني المذكور عن "، مؤكّدةً أنها "ستتّخذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة لحلّ هذه المسألة وفقاً للأصول، وحرصاً منها على عدم زجّ الرياضة في أي تجاذبات لا تخدم أهدافها الوطنية والرياضية".